أنور قرقاش: نعتز بعلاقتنا مع عُمان

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «نعتز بعلاقتنا مع عُمان، ويربطنا الماضي والحاضر والمستقبل». وأكد في تغريدة لمعاليه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «التمرين المشترك «تعاون 2»، الذي استمر لمدة أسبوعين بين القوات البرية الإماراتية والجيش السلطاني العُماني، يأتي ضمن التمارين المشتركة لتطوير العمل، في ظل التحديات الحالية بالمنطقة».

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