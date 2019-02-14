«قناص الإمارات» أول سيارة لاسلكية مسلحة بالدولة

عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان أول سيارة لاسلكية مسلحة على مستوى الدولة «قناص الإمارات»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدولة ضمن شهر الابتكار بالدولة.

وأطلق السيارة المبتكرة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة الإمارة، بحضور العقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام ورئيس فريق الابتكار، وعدد من كبار الضباط وصف الضباط، والجمهور من زائري المعرض.

وقال القائد العام لشرطة عجمان: «إن ابتكار «قناص الإمارات» يُمثل امتداداً لسلسلة نجاحات وإبداعات الكوادر الشرطية والوطنية على مستوى القيادة، من خلال الاختراع والابتكار، بما يساهم في تحقيق رؤى وزارة الداخلية، بهدف تعزيز الأمن والأمان، وثقة الجمهور، وترسيخ ثقافة الابتكار، ويعتبر إضافة متميزة لمنظومة الرقابة الأمنية بشرطة عجمان». وأشاد بجهود وإبداع المبتكر المساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني الذي استطاع تنفيذ الفكرة الابتكارية النابعة من حسه الأمني، وحرصه على تطوير العمل الشرطي.

ودعا إلى دراسة إمكانية تطوير «قناص الإمارات» من حيث قوة السلاح وكفاءته وتحويل السيارة إلى عربة مصفحة أكثر قوة ومتانة، قادرة على التعامل مع مختلف الظروف والمؤثرات البيئية.

وعبر المساعد أول ماجد إبراهيم الزرعوني من قسم الإعلام والعلاقات العامة مبتكر مشروع «قناص الإمارات» عن اعتزازه وفخره لإنجاز الفكرة وتنفيذها لتصبح واقعاً بعد عمل استمر 3 أشهر، مشيراً إلى أن جميع مراحل تصنيع السيارة تمت داخل مختبر الابتكار التابع للقيادة بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية للابتكار، والمشروع انطلق منذ عامين بعد الدراسة واستهداف أفراد المجتمع لأخذ الأفكار وأهم المقترحات البناءة.

خصائصها

وقال الزرعوني: «إن «قناص الإمارات» عبارة عن سيارة يتم التحكم بها لاسلكياً عبر «الريموت كونترول»، مصنوعة من صفيحة حديدية صلبة تم تصنيعها خصيصاً في مختبر القيادة، تزن 11 كيلو جراماً، تسير بأربع عجلات، صممت بخصائص تمكنها من السير بثبات والتغلب على العوائق ومقاومة الانزلاق، ومحرك كهربائي يعمل على بطاريات، وتسير بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة».

وأضاف: «إنه تم تزويد السيارة بسلاح يعمل على ضغط الهواء بسعة 100 طلقة، إضافة إلى نظام تعقب (GPS) وكاميرتين تم ربطهما بغرفة العمليات وحقيبة البث المباشر، إحداهما لتصويب السلاح على الهدف، والأخرى لتوجيه السيارة إلى المكان المطلوب، ونظام إضاءة LED خاصة للسيارة، يمكنها من إنجاز مهامها في الليل، وفي الأماكن المظلمة».

ولفت إلى أن سيارة «قناص الإمارات» مزودة بالخصائص كافة التي تمكنها من القيام بمهام الملاحقة، وتتبع المطلوبين في الطرق الوعرة والأنفاق والأماكن الضيقة التي يصعب على العنصر البشري الدخول إليها وتوثيقها بالصوت والصورة، كما يمكنها القيام بمهام الكشف عن المواد المتفجرة والمواد المخدرات أسفل المركبات بدقة وحرفية من دون تعريض العنصر البشري إلى المخاطر.