«صندوق الوطن» يطلق «جائزة القرن» لدعم البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن «صندوق الوطن» إطلاق مبادرة «جائزة القرن»، لتعزيز جهود البحث والتطوير العلمي والتقني داخل دولة الإمارات، والارتقاء بقدرات الكوادر البشرية الوطنية ومجتمع البحث العلمي في الدولة.

جاء إطلاق المبادرة، خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وتتضمن «جائزة القرن» سلسلة من المسابقات العلمية العالمية الهادفة إلى تحفيز الطلبة والباحثين والعلماء والجهات الاتحادية والحكومية والشركات الخاصة على إيجاد حلول مبتكرة لأكبر التحديات التي تواجه دولة الإمارات في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، وتساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز التنافسية وتحسين معيشة الأفراد داخل الدولة.

وقال محمد القاضي، مدير عام «صندوق الوطن»: تمثل جائزة القرن تجسيداً لرؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة وتحقيق رؤية الإمارات 2071 الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم من خلال الاستثمار في شباب الدولة والارتقاء بجهود البحث العلمي والتطوير والمساهمة الفاعلة في مواجهة التحديات وتعزيز مكانة الدولة في كل المجالات.

وتُدار الجائزة من قبل منصة الأبحاث العلمية التابعة لـ «صندوق الوطن»، والتي تدعم بالفعل أكثر من 80 باحثاً في دولة الإمارات حتى الآن، وتضم المنافسات فرقا تمثل مختلف القطاعات والمجالات الحيوية في دولة الإمارات، بما فيها البيئة والصحة والصناعة، وتمنح الجائزة ملايين الدراهم، كما ستقسم المنافسات إلى مسابقات مستقلة، لكل منها قواعد ومعايير تقييم منفصلة.

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