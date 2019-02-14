إطلاق استراتيجية «الصحة» للابتكار 2019-2021

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استراتيجيتها للابتكار 2019-2021 ضمن أجندتها لمستقبل الرعاية الصحية، تحت شعار «ريادة في الابتكار – نظام صحي بمواصفات عالمية»، وذلك في إطار فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2019 «ابتكر للصحة»، بحضور الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات رئيس لجنة الابتكار، وصقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير في الشارقة، والمدير التنفيذي للابتكار.

ويهدف شهر الإمارات للابتكار إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار، وتحفيز أفراد المجتمع، على تصميم ابتكارات، تسهم في تطوير أنماط الحياة، وفق رؤية مستقبلية وأشار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن شهر الإمارات للابتكار يعتبر أكبر مبادرات الابتكار في العالم، ومنصة مستدامة تتخطى حدود المستقبل لتعزيز مكانة الإمارات الريادية في ميادين التنافسية العالمية، وفق مساقات «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» التي أطلقتها القيادة الرشيدة، بهدف جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وفي إطار تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021، ومسيرتها الفريدة نحو مئوية الإمارات 2071.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن الاستراتيجية المنبثقة من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، ووجهة عالمية رائدة للمستقبل المستدام في الرعاية الصحية الذكية، من خلال إعادة ابتكار مجمل الخدمات الصحية وتطوير مراكز بحثية، وخلق شراكات محلية وعالمية، لتحسين الجاهزية لمواجهة الأمراض المستقبلية، من خلال دمج التكنولوجيا في وسائل التشخيص، والعلاج بالاستفادة من البيانات التحليلية، ورفع الجاهزية للوقاية من الأمراض والأوبئة واستشرافها مسبقاً.

قال الدكتور يوسف محمد السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، رئيس لجنة الابتكار، إن شهر الإمارات للابتكار يمثل مناسبة وطنية سنوية للاحتفاء بالمبتكرين والإنجازات المبتكرة، لرسم خريطة الطريق باتجاه المستقبل وما بعده،مضيفاً أنها ستسهم في توفير منظومة خدمات صحية بمعايير عالمية لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في القطاع الصحي، بالإضافة لتقديم حلول طبية ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحاكاة الواقع الافتراضي والبيانات التنبؤية وخدمات الرعاية الصحية عن بعد.

وأوضح السركال، أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع للابتكار 2019-2021 تشمل 4 محاور رئيسة وهي، ريادة في الرعاية الصحية، البحث والتطوير، مجتمع صحي، عمليات وخدمات رائدة.