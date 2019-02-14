ضبط أسطوانات غاز «منتهية الصلاحية»

الشارقة (الاتحاد) تمكنت فرق التفتيش في قسم الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة من ضبط إحدى المركبات محملة بعدد من أسطوانات الغاز غير الصالحة للاستخدام، وتشكل خطراً كبيراً على الأفراد.

وأكد خليفة بوغانم السويدي، رئيس قسم التفتيش البلدي أن هذه الأسطوانات التي تم ضبطها غير صالحة للاستهلاك، وتشكل خطراً كبيراً على كل من يستخدمها باعتبارها عُرضة للانفجار من خلال تسريب الغاز الذي تحتويه، حيث يقوم بعض الأفراد بشراء هذه الأسطوانات بسعرٍ زهيد ثم يقومون بتعبئتها في أماكن أخرى لبيعها والربح منها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بعد ضبطهم وتسليم هذه الأسطوانات للشركات المعتمدة من أجل إتلافها، وتمكنت فرق التفتيش، خلال الفترة الماضية من ضبط 5 مركبات محملة بـ40 أسطوانة منتهية الصلاحية.

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