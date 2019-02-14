تجديد جوازات السفر في مطار الشارقة على مدار الساعة

أحمد مرسي ( الشارقة )

افتتح العميد عارف الشامسي، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعقيد جمال فاضل العبيدلي، مدير إدارة الجنسية بالشارقة، مكتباً لتجديد جواز السفر الخاصة بالمواطنين في مطار الشارقة.

وقال الشامسي، إن المكتب الجديد بدأ تقديم الخدمة للمواطنين منذ أمس الأول، وهو يخدم الحالات الطارئة، من الأشخاص الذين على سفر، ولديهم مشكلات في جوازات سفرهم، وقد انتهت أو قاربت على الانتهاء دون دراية من أصحابها، وبالتالي يستطيعون تجديدها مباشرة في المكتب الجديد في المطار، دون تفويت رحلاتهم.

وأضاف، أن هناك حالات في السابق لمواطنين، كانوا خلال سفرهم في المطار، يفاجؤون بانتهاء تاريخ صلاحية جوازات سفرهم، أو سوف تنتهي خلال فترة وجيزة، وبالتالي يكونون أمام مشكلة في سفرهم، وقد تضيع عليهم رحلتهم، وبالتالي فإن وجود هذه الخدمة، ستحل مشكلتهم، ويستكملون سفرهم بصورة طبيعية. وقال: إن المكتب الجديد، نفذ برعاية من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة، وبمبادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، متمثلة في معالي علي محمد بن حماد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة.

ولفت إلى أن تجديد الجواز في مكتب مطار الشارقة الجديد، يتم في وقت قصير لا يتعدى دقائق، منوهاً إلى أن المكتب سيخدم أيضاً المواطنين القادمين من الإمارات المجاورة والمسافرين عبر مطار الشارقة الدولي، ولديهم حالات طارئة خاصة بجوازاتهم وطوال ساعات اليوم.