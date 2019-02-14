تأجيل قضية «أفريقي» متهم بقتل زميله داخل مزرعة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أجلت محكمة الجنايات في رأس الخيمة أمس، قضية أفريقي متهم بقتل زميله في إحدى مزارع الإمارة العام الماضي، واستمعت المحكمة لدفاع الجاني الذي طالب ببراءته مما نسب له من تهم، تأسيساً على التضارب في شهادة الشاهد الوحيد في القضية وتقرير الطب الشرعي والطبيب النفسي.

وطالب دفاع المتهم المحامي سالم الكيت بإعادة القضية للنيابة العامة بحسب المادة 130 من القانون، وذلك لإعادة الوصف والقيد بالنسبة للمتهم وإسقاط تهمة القتل العمد، اعتماداً على التناقض في أقوال الشاهد وجود بعض الأدلة والقرائن التي أوردها تقريب الطب الشرعي، والتي ثبت من خلالها وصول السم الذي تناوله المجني عليه للمعدة وإمكانية تسببه في وفاته، ونفي التقرير لإمكانية تناول المادة السامة بعد الوفاة.

وكان الجاني، وهو أفريقي قد ضرب المجني عليه على رأسه داخل المزرعة التي يعملان بها، ما أدى لوفاته، وذكر الشاهد الذي كان يعمل في مزرعة مجاورة لمزرعة الجاني والمجني عليه، أنه فوجئ بالمتهم يطرق عليه الباب ليلاً ليخبره بتناول مادة سامة هو وصديقه المجني عليه، ما أدى لوفاة الأخير، وذكر في شهادته أنه قام بتوصيل الجاني للمستشفى، حيث تم إسعافه، ولم يكن على علم بأن هناك اعتداء تم من قبل الجاني على المجني عليه.