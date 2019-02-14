«شرطة الشارقة» تشارك في مهرجان الألعاب التقليدية

الشارقة (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في فعالية مهرجان الشارقة للألعاب التقليدية لعدد من الجاليات المقيمة بالإمارة، التي نظمتها إدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم ومنطقة الشارقة التعليمية، بمسرح أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بحضور المقدم محمد حسن المناعي، رئيس قسم توعية المجتمع بالإدارة، وعدد من الضباط بشرطة الشارقة، وبمشاركة فرق الشرطة المجتمعية، و(420) طالباً وطالبة من مدارس الشعلة الخاصة بقسمي البنين والبنات، مدرسة ابن خلدون الخاصة، ومدرسة القرائن «حلقه ثانية بنين»، ومدرسة النخيلات «حلقه ثانية بنات»، إضافة للمشرفين والمعلمين المرافقين لطلاب تلك المدارس، وذلك سعياً منها إلى ربط الأجيال الجديدة بماضي أجدادهم الجميل، وتمسكهم بجذورهم في مواجهة المتغيرات التي يعيشونها الآن أو في المستقبل.

وتأتي الاحتفالية في إطار عام التسامح، والتأكيد على القيم الإماراتية الفاضلة التي تدعو لنشر المحبة والتآلف بين جميع الشعوب، بمختلف أعراقهم، وسحناتهم، والنأي بالأبناء عن مخاطر الألعاب الإلكترونية وما فيها من عنف يسبب العزلة، والتوحد.

وأدى طلاب المدارس نماذج للألعاب التقليدية في عدد من الدول، حيث وجدت تلك الألعاب تفاعلاً من الطلاب والحاضرين.