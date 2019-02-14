«شرطة أبوظبي» تطلق خدمة جديدة للجمهور من غرفة العمليات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خدمة جديدة بتخصيص رقمي الهاتف 02999 لمدينة أبوظبي، و03999 لمنطقة العين، لتعزيز التواصل ونقل المعلومات للجمهور عند الاتصال من مراكز القيادة والتحكم في إدارة العمليات.

ودعا العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية الجمهور إلى التجاوب مع هذه الأرقام التي تهدف إلى تقديم الخدمات الشرطية للجمهور ضمن جهود لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع. وأكد حرص «شرطة أبوظبي» توفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغ، وفقاً لأفضل الممارسات المتقدمة في المجال.

وأعلنت القيادة العامة لـ«شرطة أبوظبي» أن الجمهور قد يتلقى مكالمات صادرة من الأرقام 02999 - مدينة أبوظبي و03999 لمنطقة العين عند تواصله مع مركز القيادة والتحكم، موضحاً أنها تتبع للإدارة، وتم تخصيصها لتعزيز التواصل ونقل المعلومات للجمهور بما يعزز سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف المكالمات والبلاغات، وذلك ضمن جهود لجنة تطوير الخدمات الحكومية والذكاء الاصطناعي المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكد العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، حرص «شرطة أبوظبي» على توفير أحدث التقنيات والمعدات في مراكز القيادة والتحكم لكونها المستجيب الأول للبلاغ ضمن استراتيجيتها لتقديم أفضل الخدمات للجمهور، وفقاً لأفضل الممارسات المتقدمة في المجال.

وتعمل مراكز القيادة والتحكم على استقبال المكالمات، والتعرف على مكان البلاغ والتواصل مع الجهة المسؤولة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر كوادرها البشرية المدربة على التواصل مع أفراد المجتمع على مدار الساعة.