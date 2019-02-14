بلدية أبوظبي تزرع «الغاف» وتوزع عدداً من الأشجار مجاناً في مصفح

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، مبادرة، استهدفت زراعة أشجار «الغاف» في عدد من المناطق في مصفح، والمناطق الواقعة ضمن اختصاصات المركز، كما وزع المركز شتلات أشجار الغاف على السكان مجاناً.

وأكد علي طارش المحيربي، مدير مركز بلدية مصفح، أن هذه المبادرة جاءت تجسيداً لقرار الدولة اعتماد شجرة «الغاف» شعاراً رسمياً لعام التسامح 2019، وتأتي مبادرة البلدية تعبيراً عن تفاعلها مع قيم التسامح والخير والعطاء، ومشاركة أفراد المجتمع بالمناسبة، وتحفيزهم على الارتقاء بقيم التسامح والنماء، لكون شجرة الغاف تمثل رمزاً وطنياً، يتصل بصلات وثيقة مع تاريخ دولة الإمارات وتراثها الأصيل، ونظراً لكونها من الأشجار الوطنية الأصيلة، وعنوان الاستقرار في وسط الصحراء، وتمثل قيمة ثقافية كبيرة في الإمارات.

وأضاف المحيربي أن المبادرة شملت زراعة أشجار «الغاف» في مناطق عدة في منطقة مصفح الصناعية، وكذلك توزيع شتلات أشجار الغاف على بعض المحال التجارية لزراعتها أمام واجهات المحال، بهدف الحفاظ على البيئة، وتجميل المظهر العام.

وقد بلغ عدد الأشجار التي تمت زراعتها حتى الآن، ضمن المبادرة، أكثر من 219 شجرة غاف، وتوزيع عشرات الشتلات مجاناً.

أما المناطق التي شملتها المبادرة، فقد تمت زراعة أشجار الغاف في الجزر الوسطية للشوارع، وعلى جانبي الطرق، في منطقة مصفح الصناعية، وتم توزيع الشتلات على المحال التجارية بالمصفح الصناعية.

وأشار إلى أن مركز بلدية مصفح يولي عناية خاصة الارتقاء المستمر بمظهر المدينة، ومن هذا المنطلق تشكل زراعة الأشجار جانباً مهماً في مشروع تجميل وتحسين المشهد العام والمظهر الحضاري للمدينة، وستواصل البلدية هذه المبادرات التنموية والجمالية حتى تغطية جميع المناطق المستهدفة.