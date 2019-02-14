أعمدة إنارة جديدة لـ «الشعبية البيضاء» في المرفأ

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) انتهت بلدية منطقة الظفرة من تنفيذ مشروع إنارة الشعبية البيضاء في مدينة المرفأ، والذي جاء استجابة لمتطلبات المجتمع المحلي لرفع السلامة المرورية، خلال اللقاءات المفتوحة التي عقدتها البلدية مع السكان.

ويشمل مشروع الإنارة بالشعبية البيضاء، على أعمال حفر ومد كابلات كهربائية، وردم وتركيب قواعد للأعمدة، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة، والتي تم تنفيذها حسب المواصفات القياسية المعتمدة بهذا الشأن مع استخدام آخر ما توصل إليها تقنيات استخدام مصابيح LED الأقل استهلاكاً للطاقة والصديقة للبيئة.

كما أطلقت البلدية حملتين في مدينة المرفأ، إحداهما لإعادة تدوير الأوراق التالفة، والأخرى لتنظيف وتجميل شاطئ المدينة والمحافظة عليه، ونظم قطاع خدمات المدن وضواحيها في المرفأ حملة لإعادة تدوير الأوراق التالفة تحت شعار (بيئة آمنه ومستدامة)، تستهدف المرحلة الأولى المدارس والمؤسسات الحكومية تحت شعار «استراتيجية المدارس المشتركة» لجمع الكتب المستعملة، وتشجيع طلاب المدارس على التبرع بكتبهم المدرسية، بينما تستهدف المرحلة الثانية من الحملة جميع فئات المجتمع.

وأكدت البلدية أن النجاح الذي حققه البرنامج في عام 2018 لبيئة آمنة ومستدامة شجعها على مواصلة جهودها لترسيخ ثقافة العناية بالبيئة والمحافظة عليها، كما تم تنظيم حملة لتنظيف الشاطئ، بالتعاون مع «تدوير».

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