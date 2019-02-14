صيانة 22 مسجداً في المنطقة الوسطى بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أنهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة صيانة 22 مسجداً بالمنطقة الوسطى (الذيد والمدام ومليحة) وتوفير 14 مسكناً للأئمة، بتكلفة 8.5 مليون درهم، ضمن خطة لصيانة 35 مسجداً، بحسب المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة.

وقال السويدي إن عمليات الصيانة جرت بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، مشدداً على العمل لمواكبة النمو السكاني في شتى المدن، وضمان توافر المعايير المعمارية والبيئية، لاسيما في ضوء رؤية الدائرة بإعمار حضاري مستدام.

وأوضح المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن المساجد التي تمت صيانتها هي: الفايه وعمير بن خلفان بمنطقة المدام، والحوية والرفيعة 2 والبرير الشمالي، والبرير الجنوبي، في البطائح، والقطامي وسعد بن وقاص والعسيلي، ومعضد، وأسماء بنت عميس في الذيد، وأبو عبيدة بن الجراح وحماد القديم، وعبد الله بن مظعون، وعبد الله الخاطري، وحمزة بن عمرو الأسلمي، وأنس بن أوس، ووشاح في الذيد، وكل من مسجد شعبية بالعجيد، ومسجد مليحة الجديد، وبن سهيل في منطقة مليحة.

أما المهندس خليفة الدرمكي مدير فرع الذيد في الدائرة، فأوضح أن تكلفة المساكن الـ14 للأئمة بلغت مليوني درهم، وأبرزها مساكن أئمة مساجد شعبية الرفيسا وبن ضيخان، والشمطان،وزبيدة الجديد والحارث بن عمير و بن عيسى، وسهيلة الصغير وعمرو بن العاص، ومستشفى الذيد، وحسن النومان عبد العزيز بن فارس، ومريم بنت عمران، ومسجد حمّاد الجديد.