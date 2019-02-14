"الحفظ الدولية" تطلع على تجربة الإمارات في حماية التنوع البيولوجي

سلط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، خلال جولته مع مسؤولي منظمة الحفظ الدولية "إم سانجيان" رئيس المنظمة، والممثل العالمي هاريسون فورد نائب الرئيس، في محمية دبي الصحراوية، الضوء على جهود الإمارات الدائمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الأنواع الحية وحماية المهدد من الانقراض، وجهودها في الحفاظ على البيئة بشكل عام وزيادة أعداد المحميات الطبيعية وحث تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بمعايير صداقة البيئة المعتمدة دولياً. واستعرض المشروع الوطني للسياحة البيئية "كنوز الطبيعية في الإمارات الذي أطلقته الوزارة خلال العام الماضي.
تعتبر محمية دبي الصحراوية "لصون الحياة الصحراوية" أول محمية وطنية في دولة الإمارات، وهي منطقة محمية بشكل دائم، والتي تضمن مستقبل الموائل الصحراوية في المنطقة والعديد من أنواع النباتات والحيوانات المهددة.
وأطلع كل من سانجيان وفورد خلال الجولة على آليات التعامل المستدام مع الأنواع التي تمت حمايتها من الانقراض ومنها المها العربي وفقاً لنظم ايكولوجية علمية سلمية تهدف إلى حماية موارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامتها.
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