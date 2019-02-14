كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف انخفضت مساحة المنازل في دبي خلال عقد من الزمن

قامت شركة Valustrat، وهي شركة متخصصة في تقييم العقارات في دبي بتحليل 150 ألف صفقة بيع للوحدات الجاهزة والخارطة على حد سواء، خلال فترة تمتد ثمانية أعوام (2010-2018) تم الحصول عليها من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وركز البحث فقط على الشقق السكنية والفلل، واستبعدت الشقق الفندقية وكذلك القيم الخارجية الموجودة في قاعدة البيانات والتي يمكن أن تحرف نتائج الدراسة.

ووجد هذا البحث أنه في حين أن متوسط ​​حجم المنزل الذي تم بيعه في عام 2010 كان 1،578 قدمًا مربعة، شهد عام 2018 تقلص بنسبة 29% إلى 1111 قدمًا مربعة، وشهدت الفلل تغيرات طفيفة في الحجم، من 3،934 قدمًا مربعة في عام 2010 إلى 3،777 قدمًا مربعة العام الماضي.

من ناحية أخرى، انخفضت مساحة الشقق بنسبة 20%، حيث بلغ متوسط ​​المساحة 1،207 قدمًا مربعة في عام 2010 مقارنةً بـ 962 قدمًا مربعة في عام 2018، بحسب غلف نيوز.

وعندما نتعمق في الأسباب المحتملة لحدوث ذلك، يقول المحللو أنه مرتبط بشكل كبير بالطلب والعرض. ويعد الطلب دبي فريداً من نوعه بالمقارنة مع مدن أخرى حول العالم، وذلك ببساطة بسبب المزيج الديموغرافي حيث الغالبية العظمى من جيل الألفية الذين يبدو أنهم أكثر استعداداً للسكن في شقق أصغر حجماً.

ويقول حيدر طعيمة، مطور العقارات إنه لم يبدأ في إدراك هذا الطلب فحسب، بل سعى أيضًا إلى توفير منازل أكثر بأسعار معقولة لتلبيته، على الأقل من حيث السعر الإجمالي و / أو خطط السداد.

ومن أجل توفير مناطق إضافية قابلة للبيع، لجأ العديد من المطورين نحو ضمان شرفات بحجم لائق لكل شقة. بعد قول ذلك، قد تكون وحدات اليوم أصغر حجمًا، وقد تكون مصممة بشكل أفضل وأكثر عملية للعيش فيها.

ويضيف طعيمة “قبل ثماني سنوات، كان متوسط ​​سعر القدم المربعة للمنزل في دبي 898 درهماً. وسرعان ما وصلنا إلى عام 2018، وقفز هذا المتوسط بنسبة ​​36 في المائة إلى 1.221 درهم”.