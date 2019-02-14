كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أعلى صالة طعام بالعالم في برج خليفة

لم يعد At.Mosphere أعلى نقطة في دبي، أو في العالم، حيث يمكنك الجلوس لتناول الطعام، ومع ذلك فإنه لا يزال من الناحية الفنية أعلى مطعم في العالم.

أعلنت شركة إعمار عن مفهوم جديد لصالة طعام جديدة عبر الطوابق 152 و 153 و 154 من برج خليفة، بأربعة إلى ستة طوابق أعلى من منصة المشاهدة في القمة.

وستكون الصالة في برج خليفة “الوجهة التي ستسعد السكان والزوار”، كما قال أحد ممثلي “إعمار”. وستكون على ارتفاع 575 متراً فوق سطح الأرض، وستضم أيضًا تراسًا في الهواء الطلق – وهو شيء لا يحتويه At.Mosphere.

وسيتم خدمة الصالة من قبل فندق أرماني، الذي يقع داخل برج خليفة، حيث ستقدم الموسيقى الحية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المشروبات والمقبلات والشاي بعد الظهر، بحسب ذا ناشيونال.

وسيتمكن الزوار من حجز التجربة عبر الإنترنت مع حزم مختلفة. حيث يتم تقديم وجبة شاي بعد الظهر بقيمة 555 درهماً للشخص الواحد، وتشتمل على مخبوزات طازجة ومشروب منزلي واحد.

وتتميز كل من الطوابق الثلاثة المختلفة في The Lounge بشعور مختلف: يحتوي الطابق الأول على طاولات قهوة وأرائك على طراز المجلس، في حين يحتوي الطابق العلوي على طاولات الكوكتيل فقط.

وتبدأ جلسات الشاي الممتازة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 4 مساءً، ومساء الأحد من الساعة 5.30 مساءً وحتى 7 مساءً ، وجلسة الكوكتيل المسائية من الساعة 7:30 مساءً وحتى منتصف الليل.