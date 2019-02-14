كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن غرفة تسمح لك بتحطيم سيارة للتنفيس عن الغضب في دبي

إذا كان تحطيم جهاز تلفزيونلا يفي بالغرض بالنسبة لك، تقدم لك غرفة التحطيم فرصة لتحطيم أشياء أكبر ولمدة شهر واحد.

وسيحصل زوار “Epic Smash” على فرصة تحطيم مجموعة مختارة من الأشياء الكبيرة، بما في ذلك الثلاجات والغسالات والطابعات المكتبية وحتى السيارات.

ويمكن للزوار أيضاً اختيار سلاحهم المفضل للقيام بذلك، بما في ذلك المطرقة وعصي الكريكيت والبيسبول والمطارق وغيرها.

Epic Smash مفتوحة فقط لعشرة أشخاص كل شهر، وستحتاج إلى حجز مسبق، حيث تتوقع غرفة الحطيم تسجيل عدد كبير من الأشخاص في الحدث، بحسب موقع تايم أوت دبي.

وسيتم الإعلان عن مواعيد الفعالية في بداية كل شهر، وتتراوح الأسعار من 500 درهم إلى 1000 درهم اعتمادًا على البند الذي تم الإعلان عنه.

وتقوم “سماش روم” بالحصول على منتجاتها من ساحات النفايات في جميع أنحاء الإمارات، بهدف المساعدة في تقليل النفايات الإلكترونية في البلاد عن طريق إعادة تدوير الإلكترونيات القديمة بعد تحطيمها.

إذا كنت تبحثين عن ليلة نسائية غير تقليدية، يمكن للسيدات تدمير كل ما يرغبن بتدميره مجانًا من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 9 مساءً كل يوم إثنين.

لمزيد من المعلومات وإجراء الحجوزات يمكن الاتصال على الرقم: 0581982323 أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.thesmashroom.ae