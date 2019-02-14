الامارات | منصور بن زايد يتسلّم نسخة من كتاب «علّمني زايد»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يتسلّم نسخة من كتاب «علّمني زايد» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رئيس تحرير الإمارات اليوم يسلم الشيخ منصور كتاب علمني زايد
تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كتاب «علّمني زايد»، الذي أصدرته «الإمارات اليوم»، برعاية «اتصالات». وتسلم سموه نسخة الكتاب من رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، الزميل سامي الريامي، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات.
ويتناول كتاب «علّمني زايد» قصصاً من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تزرع في نفوس الأطفال القيم والمبادئ، التي كان يحرص عليها الوالد المؤسِّس، خصوصاً العطاء والتسامح.
وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة، وجرى توزيعه على طلاب المدارس.
الكتاب أصدرته «الإمارات اليوم»، ويتناول قصصاً من حياة زايد.
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