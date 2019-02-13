زيارة "بازخة" لولي العهد السعودي إلى باكستان

دبي - بواسطة محمد فارس تترقب باكستان زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة إسلام أباد لعقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار بحسب ما نشرته صحيفة " ذا نيوز انترناشيونال" الباكستانية. وستدوم الزيارة يومين فقط ابتداء من الـ 16 من فبراير/شباط الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز فوَّض ولي العهد إبرام الاتفاقيات مع باكستان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الـ 12 من فبراير/شباط الحالي.

إلا أن الزيارة أثارت جدلاً في الأوساط الإعلامية الباكستانية بسبب مظاهر البزخ والترف وضخامة الحاشية التي ترافقه خلال الزيارة والتي صُنِّفت تحت بند ( VVIP ) أي درجة شخص أكثر من مهم.

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ما هو مصير محمد بن سلمان؟

بسبب خاشقجي... زيارة محمد بن سلمان تثير جدلا في تونس - © Getty Images أرشيف: زيارة رئيس وزراء باكستان عمران خان إلى السعودية ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر/أيلول 2018

سيتم منح ولي العهد بروتوكول VVIP عند دخول طائرته إلى المجال الجوي الباكستاني، وسترافقه طائرات مقاتلة من طراز JF-17 في الأجواء الباكستانية.

وصول خمس شاحنات تحمل احتياجات محمد بن سلمان الشخصية إلى إسلام آباد، من أدوات التمارين الرياضية وأثاث وأمتعة شخصية أخرى.

تم حجز فندقين من فئة الخمس نجوم بالكامل للوفد السعودي.

وصول الحرس الملكي إلى العاصمة الباكستانية للقيام بالترتيبات الأمنية اللازمة لاستقبال ب ولي العهد بحسب مسؤول في بلدية إسلام أباد.

سيتم شحن 80 حاوية من الأمتعة واللوازم إلى إسلام آباد للتحضير لزيارة بن سلمان وحاشيته.

ستصل سيارات بن سلمان التي سيستخدمها قبل يوم من وصوله إلى البلاد.

يضم الوفد السعودي حوالي 1100 مسؤول ورجل أعمال.

سيتم الانتهاء من تجديد المقر الرسمي لرئيس الوزراء الباكستاني الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي قبل وصوله.

سيكون ولي العهد محمد بن سلمان أول ضيف دولة يقيم في المبنى الحكومي المخصص لرئيس وزراء باكستان.

أحضر المسؤولون الأمنيون السعوديون مشرفيهم الأمنيين وموظفي الأمن الصغار لإجراء الترتيبات اللازمة.

سيتم نشر عناصر من الجيش الباكستاني في نقاط مهمة خلال زيارة محمد بن سلمان إلى البلاد.

سيقوم عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني باستقبال ضيفه في المطار.

سيكون محمد بن سلمان ضيف الشرف في مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في إسلام آباد خلال زيارته.

وسيشارك في الحدث الدولي وفد سعودي يضم 40 عضوا وأكثر من 100 رجل أعمال سعودي وباكستاني.

وسيرافق بن سلمان وفد خاص يضم 40 شخصا من المسؤولين التنفيذيين في أرامكو وأكثر من 100 رجل أعمال سعودي.

ستقام مأدبة غداء على شرفه في بيت رئيس الوزراء الباكستاني، في حين تم تحديد مأدبة الدولة في قصر الرئاسة.

تم حجز أسطول مكون من 300 سيارة لاند كروز ليستخدمه الوفد أثناء الإقامة في باكستان.

حقائق وأرقاماستثمارات

سيوقع الطرفان خلال الزيارة على أربع مذكرات تفاهم بقيمة 15 مليار دولار.

وسيكون الاستثمار الأكبر في مصفاة ومجمع نفطي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار في ميناء جوادار الاستراتيجي على بحر العرب. والميناء هو الوجهة النهائية للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الضخم الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.