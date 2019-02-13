فندق "سيتي ماكس رأس الخيمة" يعيّن أحمد طاهر مدير عام

أعلنت فنادق ’سيتي ماكس‘ التابعة لمجموعة ’لاندمارك‘ عن تعيين السيد أحمد طاهر في منصب المدير العام لفندق ’سيتي ماكس رأس الخيمة‘ الذي افتتح أبوابه مؤخراً بحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، حيث انضم السيد طاهر إلى فريق الإدارة العليا لمجموعة الفنادق، ليتولى مسؤولية الإشراف على إدارة أول وجهات مجموعة الضيافة المحلية الرائدة في رأس الخيمة.

وفي معرض تعليقه، قال السيد علي شريف، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق ’سيتي ماكس‘: "نفخر دائماً بتعيين أصحاب المواهب الفريدة الذين نجحوا بصعود سلم التميّز ليصلوا إلى المناصب الإدارية. ونحن على تمام الثقة بأن السيد أحمد سيوظّف خبراته الشاملة والفريدة خلال عمله في منصبه الجديد كمدير لفندق ’سيتي ماكس رأس الخيمة‘، ولا شكّ بأن خبرته التي امتدت نحو 16 عاماً في قطاع الضيافة ستشكل إضافةً قيّمة تثري تجارب فريق العمل والضيوف على حد سواء".

تتمحور مهام السيد أحمد الرئيسية حول إدارة عمليات الفندق وزيادة معدل الإشغال ضمن وجهة العلامة في رأس الخيمة. وتجدر الإشارة إلى أن السيد أحمد طاهر حاصل على شهادة إدارة الضيافة وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورثامبتون-المملكة المتحدة. ويتحلى السيد أحمد بخبرة استثنائية في قطاع الضيافة، حيث تمت ترقيته من منصب عضو في فرق إدارة ما قبل الافتتاح وإدارة الأغذية والمشروبات، إلى إدراة الفندق. كما لعب دوراً مهماً للغاية في الوجهات التي عمل بها في السابق. وكان من المساهمين في تحطيم رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس في الإمارات العربية المتحدة، كان أولهما لأكبر تجمع للطباخين في العالم، والثاني كان عند إعداد أطول مجموعة من كؤوس الكوكتيل في ركن مشروبات ’هادل سبورتس بار‘ ضمن فندق ’سيتي ماكس بر دبي‘.

وفي معرض تعليقه على توليه المنصب الجديد، قال السيد أحمد: "أشعر بسعادة غامرة للعمل مع فريق ’سيتي ماكس رأس الخيمة‘، وسأحرص على بذل ما بوسعي في أولى وجهات العلامة في الإمارات الشمالية. إننا على أتمّ الاستعداد لتقديم تجربة فاخرة ونابضة بالحياة ترافقها لحظات استثنائية تحتفي بأروع الذكريات خلال كل زيارة مقابل وفورات مجزية للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن فنادق ’سيتي ماكس‘ هي جزءٌ من مجموعة ’لاندمارك‘، وتضم محفظتها حالياً 4 فنادق في الإمارات العربية المتحدة وفندقاً في مصر، كما تستعد لافتتاح 3 فنادق جديدة هذا العام: 2 في دبي و1 في المملكة العربية السعودية.