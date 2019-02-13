أمسية إنسانية إماراتية هندية تعلي قيم التسامح









أقامت رابطة حرم السفراء العرب في الهند ممثلة برئيسة الرابطة السيدة خديجة البنا أمسية إنسانية ثقافية في فندف فورسيزون جميرا بحضور الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم العضو المنتدب لمركز راشد لأصحاب الهمم وسعادة د. أحمد عبدالرحمن البنا سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي، وحصة بوحميد وزيرة التنمية الإجتماعية، ولفيف من رجال وسيدات الأعمال ونجوم الفن والإعلام، وقدمت فقرات الحفل الإعلامية لجين عمران التي تألقت بمجوهرات دار هازوري لال الهندية.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ثم إرتجل سفير الإمارات في نيودلهي د. أحمد عبدالرحمن البنا كلمة مؤثرة تحدثت عن قيم التسامح الإماراتية الأصيلة، ودور الإمارات البارز عالمياً في المساعدات الإنسانية والإنمائية والإغاثية.

وتحدثت في الأمسية السيدة خديجة البنا رئيسة رابطة حرم السفراء العرب في الهند وقالت: "يشرفني بالأصالة عن نفسي و نيابة عن أخواتي أعضاء رابطة زوجات السفراء العرب في الهند أن أتقدم بوابل الشكر والإمتنان لتنظيمه هذا اللقاء الذي جمعنا على حب الخير بالتعاون مع مركز راشد لأصحاب الهمم من أرض زايد الخير و أخص بالشكر أيضا شركة هازوري للمجوهرات"

وأضافت: "حرصت قيادتنا الحكيمة و كما عودتنا دائما على إطلاق مبادرات إنسانية جادة تتنزل فيها شاّبيب الخير على كل أطراف الأرض فكان منها عام الخير والذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واستكمالا لمبادرات الخير من أرض الخير، فقد أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة أن عام 2019 سيكون عام التسامح و ذلك لتأصيل قيم التسامح و التعايش في نفوس كل من هتفت روحه لفعل الخير وكل انسان مد يدا ليبني لبنة فوق أخرى في صرح الحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة مما يعزز لحمة الوئام التي تترك اثارها الإيجابية على الفرد والمجتمع فكان هذا مصداقا لقول الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اذ يقول :إن دولة الامارات كانت وستبقى عنوان التسامح والانفتاح على الاخر".

وختمت السيدة البنا حديثها بالقول: "نرفع أسمى آيات الدعاء لروح الأب الخالد زايد و نقول له: لتسترح روحك الطاهرة في عليائها فما رسمته لنا يداك الطاهرتان ما زلنا نتمسك به قلبا و قالبا وإنا على عهدك لسائرون".

وألقت مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم كلمة بالمناسبة قالت فيها: "هذه الأمسية الإنسانية التي تجمع دولتنا مع الهند الصديقة ليست إلا إمتداداً لعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية بدأت قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبصمات رجال الأعمال من الهند جلية واضحة، وقد وجدوا على هذه الأرض الطيبة كل ما يتطلعون إليه، من أمن وأمان، وبناء ونماء، وفرص إستثمارية ومناخات تفتح شهية المستثمر وتؤمن له كل مقومات النجاح".

وأضافت: "كم هو جميل اليوم، ومع إحتفاء الدولة بعام التسامح وقيم التسامح التي أرسى دعائمها ونثر بذورها الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، أن نلمس التآلف والإنسجام بين مختلف المكونات والأطياف، فهذا الحفل الذي تقيمه رابطة حرم السفراء العرب في الهند بجهود مخلصة من السيدة خديجة البنا، وبدعم من سفارتنا في نيودلهي وبمشاركة شركة مجوهرات هندية رفيعة المستوى، تقدم مجوهراتها في مزاد خيري، يعيد إلى أذهاننا مبادرة المركز قبل عام حين أقام حفله الخيري في نيودلهي بالتعاون مع سفارتنا وسعادة سفيرنا د. أحمد عبدالرحمن البنا لدعم مؤسسات إنسانية خيرية في الهند، وهو ما يؤكد أن العمل الإنساني لا يعترف بالحدود ولا الجغرافيا، وأن الهند والإمارات يشكلان معاً منظومة متكاملة من العمل المثمر على مختلف الصعد والمستويات".

وخلال الحفل قدم الفنان الإماراتي فيصل الجاسم أغنية "نرزف لها" بمشاركة لفيف من طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم الذين عرضوا منتجاتهم ومشغولاتهم في بهو القاعة ونالت إعجاب الحضور.

وقبل الختام، كرم مركز راشد لأصحاب الهمم السيدة خديجة البنا رئيسة رابطة حرم السفراء العرب في الهند، ود. أحمد عبدالرحمن البنا سفيرنا في نيودلهي بدرع المركز التقديرية، وتم تكريم لفيف من الشركات والأفراد الذين لهم بصمات إنسانية وفي مقدمتهم السيدة بدرية كلداري.