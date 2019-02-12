إمارة رأس الخيمة تستقبل أكثر من مليون زائر في 2018 متخطية هدفها المعلن في استراتيجية (الوجهة...

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم عن نتائجها لعام 2018، وجاء فيها أن الإمارة استقبلت 1،072،066 زائراً من الأسواق المحلية والدولية خلال العام لتتجاوز بذلك هدف الاستراتيجية الأولى للوجهة التي أطلقتها الهيئة في عام 2016 لمدة ثلاثة أعوام، وتضمنت رؤيتها المستقبلية لتطوير القطاع السياحي في الإمارة سعياً لاستقطاب مليون زائر بنهاية العام 2018.

وسجلت الهيئة نمواً نسبته 10% في أعداد الزوار مقارنة بالعام 2017، تعود المساهمة الأكبر فيه إلى السوق المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يأتي منها 38% من إجمالي عدد الزوار. وتواصل ألمانيا تصدر قائمة الأسواق الدولية بتعداد زوار يصل إلى 83،605 زائراً؛ تليها روسيا مسجلة 83،531 زائراً بزيادة ملحوظة نسبتها 17% عن عام 2017، في حين جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة يبلغ عدد الزوار إلى 63،054 زائراً بنمو نسبته 11.5%؛ وحلت الهند في المركز الرابع بنحو 62،325 زائراً بزيادة نسبتها 22%؛ وحلت كازاخستان المركز الخامس مسجلة 27،168 زائراً بزيادة قدرها 28%.

ومن أبرز الإنجازات التي شهدتها الإمارة خلال 2018، إطلاق تجربة "جبل جيس فلايت - أطول مسار انزلاقي في العالم" التي استقبلت أكثر من 25 ألف زائر منذ افتتاحها قبل 12 شهراً. وبتحطيمه للرقم القياسي كأطول مسار انزلاقي في العالم، ساهم المسار في تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية باعتبارها الوجهة الأسرع نمواً في المنطقة لسياحة المغامرات. وعززت الإمارة من جاذبيتها للزوار والقادمين لقضاء العطلة من داخل الدولة، إضافة إلى شركات العطلات عبر افتتاح "منتزه منصة المشاهدة" على قمة جبل جيس، والذي يضم سبع منصات مطلة على الخليج العربي.

وبهدف مواكبة النمو الحاصل في أعداد الزوار، تم التخطيط لإطلاق المزيد من المشاريع التي تشمل المخيم الجبلي الفاخر المكون من 47 غرفة؛ وأكاديمية تعليم مهارات العيش في البراري؛ وإضافة 64.72 كيلومتراً من مسارات المشي؛ ومنتزه المغامرات بالتعاون مع "تورو فيردي" الذي يضم العديد من منتجات المغامرات الجديدة المتوقع إطلاقها هذا العام على غرار "جولة المسار الانزلاقي " و"Bull maze" و"climbing tower" في منتزه منصة المشاهدة.

وفي هذا السياق، قال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "كان العام 2018 حافلاً بالعديد من الإنجازات والنجاحات التي أحرزتها إمارة رأس الخيمة، أبرزها تجاوز هدفنا الرئيسي باستقطاب مليون زائر إلى الإمارة. وفي ظل معدلات الإقبال الحالية المرتفعة من الزوار؛ والشراكات الإقليمية والدولية المتميزة التي أبرمتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ والمنتجات السياحية الجديدة التي تم إطلاقها على مدار الأعوام القليلة الماضية، تمضي إمارة رأس الخيمة قدماً في مهمتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كالوجهة السياحية الأسرع نمواً في المنطقة، واستعراض محفظتها الغنية من المعالم والتجارب الأصيلة ضمن الأسواق المستهدفة إقليمياً ودولياً".

وكانت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة "الوجهة 2019-2021". وسيركز البرنامج الاستراتيجي ومدته ثلاثة أعوام على تنويع المعالم والخدمات السياحية في الإمارة لاجتذاب شريحة أوسع من السياح والزوار ذوي العوائد العالية والباحثين عن تجارب أصيلة، مما سيسهم في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع السياحة، ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية لتوفير مزيد من فرص العمل والأعمال لمواطني الدولة، إضافة إلى منح الأولوية للمغامرات المستدامة التي ترتكز على الطبيعة والتجارب الثقافية الأصيلة.

وأضاف مطر: "في ضوء ما تشهده إمارة رأس الخيمة من نمو متواصل في قائمة معالمها ومنتجاتها السياحية، يجب علينا أيضاً ضمان جاذبيتها كوجهة سياحية تستقطب الزوار الباحثين عما هو أبعد من المنتجعات والفنادق الفاخرة. وسنعمل من خلال استراتيجية الوجهة الجديدة لعام 2019-2021 على مواصلة ابتكار المزيد من الخيارات والمغامرات الجذابة التي تجمع بين أبرز المعالم السياحية في الإمارة مثل الشواطئ الخلابة والطبيعة الساحرة والتراث الثقافي الغني والضيافة العربية الأصيلة والتجارب والمغامرات التي لا تضاهى، بهدف استقطاب نحو 1.5 مليون زائر بحلول عام 2021؛ و3 ملايين زائر بحلول عام 2025".

وستنظر استراتيجية الوجهة الجديدة أيضاً في توسيع فرص العمل في المجال السياحي، حيث تهدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى دعم توظيف 10,000 شخص إضافي في قطاع السياحة والضيافة بحلول عام 2021، إضافة إلى تشجيع استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية الشاملة للقطاع واستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والمحلية لتوفير بيئة مثالية للنمو المستدام.

وترى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في توفير الغرف الفندقية الجديدة محور تركيز أساسي لدعم الشهرة المتنامية التي تحظى بها إمارة رأس الخيمة بين السياح، حيث تتهيأ الإمارة لإضافة 5000 غرفة فندقية إلى 6500 غرفة متوفرة حالياً في ضوء تأكيد عدد من أبرز العلامات الفندقية العالمية لعزمها على افتتاح فنادق لها في الإمارة مثل ماريوت وموفنبيك وشيراتون وأنانتارا وريدزور وإنتركونتنينتال وكونراد خلال الأعوام الثلاثة القادمة.