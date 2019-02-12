شركة الحوسبة السحابية "نت سويت" تعزز شبكة شركائها لتعزيز نمو المؤسسات الإماراتية

استجابة لطلب العملاء المتزايد، أعلنت شركة نت سويت التابعة لشركة Oracle، (NetSuite) أنها وسعت شبكة شركائها في المنطقة بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من الابتكارات الجديدة المتطورة في نظمها بهدف مساعدة الشركات على معرفة تفاصيل أعمال شركاتهم بوضوح في الوقت الآني فضلًا عن التحكم الدقيق بعملياتها. وبحسب الشركة، يسهم هذا التوسع المؤسسات الإماراتية على النمو بتسارع أكبر مع تخفيض تكاليف عملياتها والقدرة على استغلال منافع الحوسبة السحابية بسهولة وسرعة أكبر.

وجاء هذا الإعلان على هامش إنطلاق فعالية "Oracle أوبن وورلد" في يومي 11 و12 فبراير 2019، حيث يجمع المعرض أكثر من 6000 من عملاء وشركاء الشركة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي هذا الإطار، قالت نِكي توزر، نائبة رئيس شركة Oracle نت سويت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "تضع دولة الإمارات العربية المتحدة دعم تنمية الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها، ويفتح هذا آفاقًا واعدة وفريدة للابتكار." وأضافت: "نحن حين نقدم لعملائنا في دولة الإمارات ابتكاراتنا الجديدة ونوسع منظومة شركائنا في البلاد فإننا نعزز قدرتنا على مساعدتهم في الاستفادة من تلك الفرص الواعدة."

ارتفاع مطرد في عدد العملاء

هذا وتقدم "نت سويت" المساعدة للعديد من المؤسسات الإماراتية وفروع شركات دولية تعمل في المنطقة البيانات اللازمة والقدرة الشاملة على السيطرة على عملياتها في خضم تغيرات الأعمال مع تسريع معدلات نموها.

فمثلًا تمكنت شركة كوندور الشرق الأوسط المصنّعة للهواتف الذكية –ومقرها في دبي- من تخفيض الزمن الذي تستغرقه عملياتها بنسبة 75% بعد اعتمادها على نظام نت سويت، وقال أيمن سامي المدير العام لشركة كوندور الشرق الأوسط: "أردنا تحسين قدرتنا على رسم مشهد دقيق لعملياتنا مع تحسين النتائج التي يولدها نظامنا، ولهذا اعتمدنا على نت سويت لتبسيط عملياتنا وأصبح لدينا حاليًا منصة أعمال موحدة عالية الكفاءة قادرة على تحقيق أهدافنا."

وتؤكد شركة الوجبات الخفيفة الصحية الإماراتية "منش بوكس" أن نظام نت سويت مكّنها من تحقيق أهدافها بمضاعفة نموها بمعدل من ثلاث خانات رقمية. وقال رئيسها التنفيذي محمود أدهم: "وجدنا أن حلول نت سويت أفضل ما يناسب احتياجاتنا، فهي تتطلب الحد الأدنى من التكلفة الأولية، ولديها عدد لا يحصى من شهادات العملاء الإيجابية ويدعمها فريق متحمس لتقديم أفضل رعاية للعملاء."

أما شركة ديناستر للتجارة العامة، التي تعمل انطلاقًا من الإمارات العربية المتحدة لمساعدة العلامات التجارية العالمية على الوصول إلى المستهلكين في مختلف بقاع الشرق الأوسط، فقد اختارت نظام نت سويت لتنطلق في توسعها عالميًا نحو الهند والمملكة المتحدة. وقال مديرها العام ديب بوجال "كي ندعم توسعنا عالميًا كنا بحاجة إلى منصة أعمال مرنة تمنحنا القدرة على رؤية تفاصيل مشهد أعمالنا في الوقت اللحظي، وتلبي شركة نت سويت هذه الحاجة تمامًا، وسجلها حافل بالنجاح في مساعدة الشركات المشابهة لشركتنا في التوسع على الصعيد العالمي، وهذه ميزة قيّمة جدًا."

حل النظام السحابي الجديد: سويت سكسيس (SuiteSuccess)

من أحدث الابتكارات التي تقدمها منصة نت سويت إمكانيات نظام "سويت سكسيس فاينانشيالز فرست" (SuiteSuccess Financials First) الجديد المطور بهدف أتمتة العمليات المحاسبية والمالية لدى الشركات العاملة في الإمارات وتحسين قدرتها على إصدار التقارير والكشف عن صورة دقيقة في الوقت الآني لمشهد أعمالها الرئيسة. ويعتمد تصميم وظيفة سويت سكسيس على أفضل الممارسات الرائدة والمعرفة العميقة في هذا المجال، فهو يتضمن مجموعة من القواعد المضبوطة مسبقًا ومجموعة من القياسات لمؤشرات الأداء الرئيسة بالإضافة إلى لوحات المعلومات ونماذج سير العمل الخاصة بالإدارات المالية.

وتدعم هذه الوظيفة أيضًا حسابات ضريبة القيمة المضافة ما يمكن الشركات من الامتثال للقواعد الضريبية لاتفاقية ضريبة القيمة المضافة الموحدة التي وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي. ويشمل ذلك حسابات مرنة للضريبة المضافة في 110 دول، مع ضبط قواعدها وإعداد تقاريرها، وهي تشكل بذلك أساسًا قويًا لحسابات ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي.

تعزيز منظومة الشركاء

استجابةً للطلب المتزايد على حلول إدارة الأعمال السحابية في دولة الإمارات وسعت شركة نت سويت برنامج شركاء NetSuite Alliance بإضافة سبعة شركاء جدد لمساعدة العملاء في مختلف القطاعات على التكيف في مجابهة التغيير والوصول إلى تحقيق الأرباح في زمن أقل. وقال أميت برابو، المدير العام لشركة آريالايف تكنلوجيز "تشمل شراكتنا مع نت سويت دعم أكثر من 400 تطبيق، فهي الشركة الأولى على مستوى دولة الإمارات في مجال تطوير نظم تخطيط موارد المؤسسات التي تمكن الشركات مهما كان حجمها من التكيف سريعًا مع هذا السوق سريع التغيرات."

وقال فرحان البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة شرف إتش كيو للاستثمار (أحد الشركاء الجديد لنت سويت): "يسرنا أن نتعاون مع نت سويت، فهذا يتيح لنا إضافة إمكانات تخطيط موارد المؤسسات المتقدمة إلى وظائف برمجيات إدارة الأعمال الرائدة عالمياً في منصة نت سويت ما يمكننا من دعم عملائنا في المنطقة في إدارة مؤسساتهم بكفاءة أعلى."