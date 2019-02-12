اعتقال شاعر عراقي فاجأ الحشد الشعبي بقصيدة صدام

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صدام حسين

ونقلت شبكة "رووداو" عن مصدر في الشرطة قوله إن "الحرباوي سلم نفسه للأجهزة الأمنية، الاثنين، بعد صدور مذكرة إلقاء القبض بحقه بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يمجّد الرئيس السابق صدام حسين".

وامتدح الحرباوي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، في حفل تأبيني لأحد قتلى الحشد الشعبي بمحافظة ذي قار جنوب البلاد نهاية يناير الماضي.

وقال الحرباوي في قصيدته أمام حشد من العراقيين: " يا أبو عداي (صدام حسين) أكرهك، لكن أحبك حيل (كثيرا) لأنك تدخل على المعتدي لداره"، ووجه كلامه لمن ينتقده على أنه قد يكون منتميا للبعث بالقول: "هسة يقولون بعثي وتكلم لصدام، لكني لم أنتمي للحزب.. وعندي 16 شهيدا في عهده".

وأردف الحرباوي: "أنا لست بعثيا، لكن غثتني جدا دخلتك يا ترامب، لأنك دخلت غصبا ولم تأت زائرا"، في إشارة إلى زيارة الرئيس الأميركي المفاجئة إلى العراق نهاية العام الماضي.

وانتقد الحرباوي الأحزاب العراقية بالقول: "الدنيا تظل تهابك (العراق) لو أحزابك فيهم خير".