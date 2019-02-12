الامارات | محمد بن راشد يستقبل رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة الحكومات بدبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فندق النسيم فى مدينة جميرا صباح اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عددا من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في أعمال القمة العالمية السابعة للحكومات التي تختتم أعمالها اليوم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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