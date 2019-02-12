الامارات | "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح قوية وطقس شديد البرودة ليلاً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت معظم أنحاء الدولة منذ الصباح الباكر سقوط أمطار مختلفة الشدة كانت رعدية أحياناً، خاصة شمال وشرق الدولة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة، فيما يتوقّع أن تقل كميات السحب الركامية بعد الظهر، ليصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام.
وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الرياح كانت جنوبية شرقية، ثم تحولت تدريجياً إلى شمالية غربية بدأت غرباً، إذ كانت نشطة إلى قوية أحياناً، تراوحت سرعتها من 30 إلى 45 كم/س، ووصلت إلى 60 كم/س على البحر الذي كان مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب في بحر عمان.
وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً الأربعاء بارد إلى شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، مع استمراره غائم جزئياً إلى صحو بوجه عام، فيما تظل الرياح شمالية غربية نشطة، تخف تدريجياً في المساء لتصبح معتدلة السرعة ليلاً، تتراوح من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.
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