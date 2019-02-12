كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هكذا سيتنقل سكان دبي قريبا
تهدف إمارة دبي إلى رسم ملامح مستقبل النقل في الإمارة، وذلك عبر “وحدات دبي المعلقة”، حيث يوجد 4 أنواع مختلفة للوحدات، بعضها مخصص للنقل الفردي وأخرى للنقل الجماعي.
التقرير التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على هذه التقنية:
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