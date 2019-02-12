كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مهرجان الشارقة للأضواء … رحلة إلى عالم الأساطير

هي رحلة إلى عالم الأساطير… تحاكي تاريخ البلاد وروايات الأجداد… هي التراث والثقافة … هي الواقع والخيال … هي الصحراء في أبهى حلاتها، وعزف من الألوان يعكس الإبداع العالمي … في حدث ينتظره الاف الإماراتيين وملايين السواح من مختلف دول العالم والذين يتوافدون في كل عام إلى الإمارات في مغامرة أشبه بالأحلام …

للمرة التاسعة على التوالي انطلقت فعاليات “مهرجان الشارقة للأضواء” مع نخبة من أهم الفنانين المبدعين حول العالم. المهرجان والذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في المدينة الواقعة في منطقة الساحل الشرقي من 6 شباط/فبراير الحالي لغاية 16 فبراير… يروي حكاية التراث العريق … ويعكس النهضة الحضارية التي نجحت الشارقة في تحقيقها في العالم العربي وعلى المستويات كافة.

ويقدم المهرجان، ألعاب نارية عالمية تنتجها شركة Worldclass وتضيء سماء الشارقة، وملايين الاضواء المتلألئة والتصاميم الضوئية، إضافة إلى عروضات الرقص المائي الذي تقدمه الفرقة المسرحية الفرنسية “إيلوتوبي”على امتداد 200 متر فوق سطح الماء والزخارف الإسلامية الجميلة التي تظهر على المساجد التاريخية في المدينة… في 20 عرضا موزعا على 17 موقعا وصرحا في الإمارة ولمدة 11 يوما … ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار “الثقافة والعائلة”.

كاميرا يورونيوز، تعرض لكم صغيرة لما يعرض في مهرجان الشارقة للأضواء.