كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي زمر الدم الأكثر طلباً في الإمارات؟

قال مركز دبي للتبرع بالدم إن هناك طلباً متزايداً على زمر الدماء النادرة في الإمارات في الوقت الذي تملك نسبة ضئيلة فقط من السكان مجموعات دم سلبية.

وفي حين أن جميع أنواع الدم مطلوبة ، فإن الطلب على أنواع الدم السالبة يتزايد بسبب ندرتها، حسبما أفاد المركز في بيان له، حيث أن 0.6٪ فقط من سكان الإمارات هم من الفئة AB سلبي، و 1.8% B سلبي، و 2.4% A سلبي و 4% O سلبي.

وأكثر أنواع الدم شيوعًا في البلاد هو O إيجابي وبنسبة تصل إلى 38.6% من السكان، بحسب غلف نيوز.

وقالت الدكتورة مي رؤوف ، مديرة مركز دبي للتبرع بالدم “هناك طلب مستمر على جميع أنواع الدم، حيث أن الدم لا يبقى صالحاً إلا لمدة 42 يومًا، ولذلك يجب دائمًا على الجهات المانحة التقدم لتجديد هذه المخزونات. ويمكن للناس التبرع بالدم كل ثمانية أسابيع، حيث من المحتمل أن ينقذ كل تبرع ثلاثة أرواح، إن الصفائح الدموية التي يمكن التبرع بها حتى 24 مرة في السنة، مهمة أيضاً لمساعدة مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الذين يتعافون من الجراحة ويعانون من فقدان الدم”.

وكشفت الدكتورة رؤوف في وقت سابق أنه في عام 2018 تلقى المركز 63،735 متبرع بالدم، وتم جمع 50،456 وحدة دم في عام 2018، في حين تم جمع 4،741 صفيحة فصادة و 480 وحدة دم مركزة من خلال نظام فصل مكونات الدم خلال نفس العام.

وأضافت أنه تم تنظيم 635 حملة للتبرع بالدم في عام 2018 وتم توزيع 11،118 وحدة دم على المستشفيات الخاصة.

ويعد مركز دبي للتبرع بالدم المركز الوحيد للتبرع بالدم في دبي، حيث يوفر حوالي 50% من إجمالي الدم الذي يتم جمعه في جميع أنحاء البلاد.