كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف نما القطاع الخاص غير النفطي في دبي هذا العام؟

تحسنت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي في دبي بأقوى معدل لها منذ يونيو من العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والتفاؤل المتزايد في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020.

وتم تعديل مؤشر الإمارات دبي الوطني للتعقب المعدّل موسميا – وهو مؤشر مركب مصمم لإعطاء لمحة عامة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي – إلى 55.8 في يناير من 53.7 في ديسمبر. وتشير القراءة تحت 50 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي ينخفض ​​بشكل عام وأكثر من 50 يعني أنه يتوسع بشكل عام.

وقالت خديجة حق، رئيسة الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط في بنك “الإمارات دبي الوطني”، أكبر مقرض للإمارة من حيث الأصول: “بدأ مؤشر دبي للاقتصاد العام نشاطه على أساس إيجابي. ويمثل هذا انتعاشًا من النمو الضعيف في الربع الرابع من عام 2018 ويؤكد وجهة نظرنا بأن اقتصاد دبي سيتعزز في عام 2019، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي واستعدادات المعرض المستمرة”.

وقدمت حكومة الإمارات سلسلة من الإجراءات والقوانين لزيادة النمو الاقتصادي. وتشمل هذه المبادرات زيادة الإنفاق الحكومي، وتقديم تأشيرات طويلة الأجل للمغتربين الذين يعملون في بعض الصناعات، مما يسمح بملكية أجنبية كاملة في أعمال مختارة خارج المناطق الحرة وخفض تكلفة ممارسة الأعمال.

وتحسنت ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في يناير، على خلفية نمو الإنتاج السريع والطلبيات الجديدة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر إلى أقوى تحسن عام في مناخ الأعمال منذ يونيو، وكان أعلى من الاتجاه العام 55 لعام 2018 وتاريخ السلسلة 55.2 منذ يناير 2010.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني: “ارتفع النشاط الكلي والأعمال الجديدة بمعدلات ملحوظة على الرغم من زيادة طفيفة في التوظيف، مما يشير إلى أن الشركات كانت تركز على الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية”.

وارتفع إجمالي النشاط التجاري والأعمال التجارية الجديدة في دبي بمعدلات ملحوظة في يناير حيث ركزت الشركات على تعزيز الإنتاجية، حيث أظهر المتتبع ارتفاعًا في الإنتاج والطلبات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركات أكثر تفاؤلا بشأن آفاق النمو في المستقبل منذ عام 2012 على الأقل، حسبما قال البنك.

وكان الارتفاع في شهر يناير مدفوعًا بقطاع البيع بالجملة والتجزئة، والذي سجل أقوى تحسن شامل في ظروف العمل عند 56.3، يليه السفر والسياحة عند 54.1. وصناعة البناء 53.8.