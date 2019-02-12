كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “ekar” تتوسع إلى أبو ظبي لوضع 200 سيارة على طرق العاصمة

متابعة-سنيار: أعلنت “إيكار” (ekar)، إحدى شركتي خدمات السيارات التي تأسست في الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن توسعها في أبوظبي.

ووفقاً لبيان، فقد وقعت الشركة اتفاقاً مع دائرة النقل في أبو ظبي، حيث ستقوم الشركة بوضع 200 سيارة من نوع ekar على طرق العاصمة.

ووفقاً لفيلهلم هيدبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ekar، فقد بدأت الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتقديم خدمات مشاركة السيارات إلى طاقم الطائرة في شركة طيران الاتحاد، وتساعد هذه الصفقة على توسيع خدماتها في الإمارة.

وستطلق “إيكار” أسطولها في أبوظبي من 100 سيارة (MG 360، و MG ZS، و MG RX5، ​​و Nissan Kicks) وستنطلق 100 سيارة إضافية في الشوارع بما في ذلك نيسان Micras و Infiniti Q70s في وقت لاحق من عام 2019.

يتم الوصول إلى العرض الأساسي ekar عبر التطبيق، والذي يمكن المستخدمين من اكتشاف وحجز السيارات المتاحة في إطار نظام التسعير “pay-by-the-use”.

كما تقدم الشركة حاليا 200 سيارة في دبي بموجب اتفاق مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، بالإضافة إلى UDrive، وهي خدمة مشاركة السيارات مقرها في دبي، والتي لديها أيضًا 200 سيارة في شوارع دبي.