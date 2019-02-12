الامارات | محمد بن راشد يكرّم الفائز بـ «التجربة الحكومية الأكثر ابتكاراً»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يكرّم الفائز بـ «التجربة الحكومية الأكثر ابتكاراً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تعزيز مسيرة التنمية العالمية، وتسريع وتيرتها للعبور إلى المستقبل بخطى ثابتة، يتطلب مشاركة حكومات العالم في غرس ثقافة الابتكار، والتعاون لمواجهة التحديات، وضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

جاء ذلك أثناء تكريم سموه فريق هيئة الصحة العامة الكندي، الفائز بجائزة التجربة الحكومية الأكثر ابتكاراً عالمياً، عن تجربة «كاروت ريوردز» الإلكترونية، وهي مبادرة لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، خلال حفل توزيع جوائز القمة العالمية للحكومات.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن سعي الإنسان لحياة أفضل يدفعه نحو التفكير الخلّاق والمبتكر، مشيراً سموه إلى أن الحكومات التي تبتكر اليوم تصنع المستقبل لشعوبها والعالم، من خلال استباق التحديات، ومواجهتها بحلول وأفكار جديدة تسهم في تطوير العمل الحكومي، وبناء حضارات محورها الإنسان أساس التنمية العالمية. وأوضح سموه أن تعزيز عمل الحكومات بابتكارات خلّاقة يسهم في تلبية الطموحات والتطلعات البشرية والارتقاء بجودة الحياة العالمية، وهو الدور الذي يجب أن تركز عليه الحكومات في المرحلة المقبلة، لمواكبة التغيرات والعبور إلى المستقبل، وهو النهج الذي تتبنّاه دولة الإمارات، من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار ومهارات المستقبل في جميع ميادين العمل الحكومي. وهنّأ سموه الفريق الفائز بالجائزة، الذي عمل بجد ونشاط لتقديم أفضل الابتكارات، داعياً المبدعين والمبتكرين إلى مواصلة جهودهم، والاستفادة من التحديات، وتحويلها إلى فرص، والمشاركة بإيجابية في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً لخير الإنسانية، وهو الهدف الذي تسعى إليه القمة العالمية للحكومات، التي أصبحت مختبراً عالمياً، ومصدر إلهام لجميع حكومات العالم.