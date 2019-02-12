كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “لوجيتك” تطلق سماعات رأس جديدة للألعاب في الإمارات

متابعة-سنيار: أطلقت شركة Logitech مجموعة جديدة من سماعات الألعاب تحت علامة لوجيتك G في سوق الشرق الأوسط.

وفقا لبيان، فإن مجموعة سماعات الرأس الجديدة ستكون متاحة للشراء في أوائل مارس من تجار التجزئة بما في ذلك فيرجن ميغاستور، سوق دوت كوم، جامبو وإيماكس.

تشمل المجموعة سماعة الألعاب اللاسلكية لوجيتيك G935 7.1 LIGHTSYNC مقابل (679 درهماً) وسماعة الألعاب لوجيتك G635 7.1 LIGHTSYNC بسعر (519 درهماً)؛ وسماعات لوجيتيك G432 7.1 المحيطية للألعاب بسعر (329 درهماً) وسماعة الألعاب لوجيتك G332 للألعاب (249 درهماً).

تتميز سماعات G935 بتقنية LIGHTSYNC من Logitech G، وهي عبارة عن إضاءة قابلة للتخصيص تتم مزامنتها مع أي محتوى، بما في ذلك الألعاب ومقاطع الفيديو والموسيقى، وتسمح لك هذه التقنية أيضًا بتخصيص كل لون لتتناسب مع الإعداد عبر لوحات المفاتيح والفئران وسماعات الرأس.

تتميز سماعة الرأس الجديدة أيضًا بصوت محيطي، وهي متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم والأجهزة المحمولة، ولها عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

تندرج السماعات G432 و G332 الجديدة ضمن شريحة متميزة بأسعار معقولة.

يحتوي الطراز G432 7 على سواقات 50 مم، بالإضافة إلى صوت محيطي، ويشتمل على كؤوس أذن متحركة من الجلد، وميكروفون كبير بحجم 6 مم.

G332 هي سماعة رأس استريو، وأكثرها تكلفة من بين جميع الخيارات المتاحة.