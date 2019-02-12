الامارات | مسؤولون يؤكدون أهمية الاستعداد للسيناريوهات الأسوأ

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون يؤكدون أهمية الاستعداد للسيناريوهات الأسوأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد مسؤولون مشاركون في جلسة «إدارة مخاطر المستقبل»، على ضرورة ضمان القدرة على إدارة التحديات التي باتت تصبح أكثر تعقيداً، والاستعداد دائماً للسيناريوهات الأسوأ.

وقالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم المهيري، إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي منهج تشاركي تم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص، نظراً لدوره وأهميته، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تستورد أكثر من 90% من الأغذية المستهلكة، ولذلك تأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات على الصعيد العالمي والتغيرات التي تشهدها.

بدوره، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنخل غوريا، إن المخاطر باتت أكثر تعقيداً، كما أنها تدوم لفترة أطول، وتهدد الحياة والممتلكات، وتحدث اضطرابات في سلسلة الغذاء والخدمات.

وشدّد غوريا على أهمية الاستعداد وتوفير المعلومات بخصوص المشكلات التي نواجهها، ومناقشة مختلف التغييرات التي نشهدها، والاستعداد دائماً للسيناريوهات الأسوأ، لافتاً إلى أن بعض الأزمات غير المتوقعة، مثل تدفق اللاجئين إلى أوروبا، أدت إلى أزمة في دول الاتحاد الأوروبي التي باتت حكوماتها منقسمة في ما بينها بسبب الهجرة.

إلى ذلك، قال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني، اللواء عدنان علوان، إن الدول عادة ما تعتمد على استراتيجيتين للتعامل مع مخاطر المستقبل، الأولى لإدارة الأزمة، والثانية لتخفيف حجم المخاطر الناجمة عنها.

• المخاطر باتت أكثر تعقيداً، كما أنها تدوم لفترة أطول وتهدّد الحياة والممتلكات.