جده تشهد الاربعاء القادم انطلاقه معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته التاسعه بمشاركة٢٠٠ عارض...

جده-أمل العامري
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وبحضور صاحب السمو الأمیر سعود بن جلوي مستشار امير منطقة مكة المكرمة ووكیل محافظ جدة تنطلق النسخة التاسعة من معرض جدة الدولي للسیاحة والسفر یوم الأربعاء القادم ١٣ فبرایر والذي یستمر إلى الجمعة ١٥ فبرایر ٢٠١٩ بقاعة المؤتمرات في جدة ھیلتون برعایة الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوطني كراعي رسمي وعطلات السعودیة كراعي رئیسي و وزارة السیاحة الإندونیسیة كراعي رئیسي، وطیران ناس كناقل رسمي والوفاق لتأجیر السیارات كراعي استراتیجي.
ویشارك في المعرض أكثر من ٢٠٠ عارض یمثلون ٢٩ دولة كما یمثلون ١٦ فئة من خدمات السیاحة والسفر.
ویعرض ھذا الحدث الدولي على مدار ثلاثة أیام، مجموعة واسعة من الوجھات السیاحیة، فنادق ومنتجعات، شركات الطیران، تقنیات السفر، السیاحة العلاجیة والتعلیمیة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات السیاحة والسفر.
كما یقدم فرصة فریدة للمستثمرین والعاملین في ھذا القطاع الحیوي للالتقاء تحت مظلة واحدة والتواصل بینھم لتبادل الخبرات والخدمات والقیام بالأعمال التجاریة، وأیضا لتسویق خدماتھم للزوار بشكل مباشر
وتھدف اللجنة المنظمة للمعرض إلى استقطاب أكثر من ٣٠.٠٠٠ زائر من المتخصصین في قطاعات السیاحة والسفر المختلفة من المستثمرین والمدراء وأیضا من الزوار العموم الراغبین في التعرف مباشرة على خدمات السفر المعروضة إضافة إلى استكشاف أبرز الوجھات السیاحیة في إطار التخطیط لرحلاتھم السیاحیة القادمة.
وأعلنت مایا حلفاوي رئیسة اللجنة المنظمة للمعرض ومدیرة "فور إم" الجھة المنظمة للمعرض في مؤتمر صحفي عقد اليوم في جده بحضور كل من نائب مدير هيئه السياحة والتراث الوطني مشعل السديري والسيد ردين سجيت نائب وزير السياحة للتنشيط السياحي الاندونيسي و فهد باهذيله ممثل عطلات السعوديه واحمد المسيند من طيران ناس وعبدالله العرفج من الوفاق لتأجير السيارات أن ھذه النسخة سوف تقدم للزوار والمھتمین ثمانیة وجھات سیاحیة جدیدة وھي ھونج كونج، فنلندا، إسبانیا، موریشیوس، المغرب، كوسوفو، الفیتنام ونیوزیلاندا.
وأضافت أن اللجنة المنظمة كانت حریصة خلال التحضیر للمعرض على جلب وجھات سیاحیة جدیدة من أجل تنویع العروض السیاحیة المقدمة للحضور من حیث الجودة وأیضا من خلال تنوع المواقع الجغرافیة للوجھات السیاحیة المشاركة. ھذا بالإضافة إلى مشاركة السیاحة السعودیة كراعي مشارك وزیادة عدد الشركات والفنادق المحلیة المشاركة والتي تقدم خدمات وبرامج سیاحیة داخل المملكة.
واعربت مايا حلفاوي عن شكرها وتقديرها لسمو محافظ جدة الامير مشعل بن ماجد لدعمه الكبير للفعاليات والمعارض التي تشهدها مدينه جدة
كما شكرت سمو الامير سعود بن جلوي لتدشين فعاليات المعرض
وأشار المھندس حمزة ناصر المدیر التنفیذي للمعرض إلى أن ھذا الحدث یتم تنظیمھ للسنة التاسعة على التوالي في وقت یشھد فیھ ھذا القطاع نموا سریعا بفضل الجھود التي تبذلھا الھیئة العامة للسیاحة وتیرة الوطني إضافة إلى مختلف المجھودات والدعم المقدم من القطاعات ذات العلاقة كما أن إدماج قطاع السیاحة من ضمن أولویات رؤیة المملكة ٢٠٣٠ سیمكن من تسریع وتیرة ھذا النمو ویرفع من
كفاءتھ في دعم الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن الإحصاءات المحلیة والدولیة تؤكد ھذا النمو حیث أن إحصاءات مركز المعلومات السیاحیة "ماس" الأخیرة كشفت عن عدد الوظائف في القطاع السیاحي الذي تجاوز الملیون وظیفة فیما تجاوز عدد الرحلات السیاحیة الوافدة ٢١،٥ ملیون رحلة بإنفاق ١١٧.٧ ملیار ریال، فیما وصل عدد الرحلات السیاحیة المغادرة إلى ٢١.٢ ملیون رحلة وإنفاق ٨٤ ملیار ریال.
یذكر أن المعرض یسعى دائما لتطویر أدائھ بالشكل الذي یرضي كافة الرعاة والمشاركین وأیضا العمل على تنویع الوجھات السیاحیة والخدمات المعروضة لتلبیة احتیاجات ورغبات الزوار من الأفراد والعائلات على حد سواء كما تنوه اللجنة التنظیمیة أن أبواب المعرض مفتوحة بالمجان طیلة أیام المعرض من الساعة ٤ عصرا إلى ١١ مسا ًء.
الجدير بالذكر أن ضيف الشرف دوله تونس وشركة انتروا راعي استراتيجي وفندق هلتون الراعي المستضيف واكس اف ام راعي اذاعي
كانت هذه تفاصيل خبر جده تشهد الاربعاء القادم انطلاقه معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته التاسعه بمشاركة٢٠٠ عارض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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