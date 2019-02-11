الشركة الرائدة من دون منازع في الأردن تستثمر في التوسع الدولي

تقوم النبيل للصناعات الغذائية، الشركة الرائدة في السوق الأردنية بالاستثمار في توسيع نطاق أعمالها في المنطقة، ساعية بذلك إلى أن تصبح الشركة الرائدة و شريكا قويا في مجال الصناعات الغذائية.

ومنذ افتتاح مكتبها في دبي في نوفمبر 2016 والذي تدير منه عملياتها العالمية قامت الشركة، التي تتمتع بخبرة فاقت 70 عاما في صناعة الأطعمة عالية الجودة، بإستثمار أكثر من مليوني دولار لتعزيز شبكة التوزيع لديها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديث هوية علامتها التجارية من خلال تصميم حزمة جديدة تمكن العملاء من الاستفادة من خدماتها ومنتجاتها بطريقة أكثر ذكاء و نفعا.

وتقوم شركة النبيل بتصنيع معظم منتجاتها في مصنعها المتواجد بالأردن، كما تضم مجموعتها منتجات مبردة وأخرى مجمدة كشرائح اللحم و البرغر والدجاج المغطى بالبقصمات السمبوسه والكبه واللحوم الباردة.

وتتوفر شركة النبيل، التي يضم فريق عملها أكثر من 700 موظف على 10 خطوط إنتاج معتمدة من قبل أنظمة إدارة الجودة الأكثر صرامة في العالم مثل BRC و ISO. هذا وقد رسخت مكانتها كشريك استراتيجي شركات الوجبات السريعة العالمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

تشارك شركة النبيل في معرض جلفود، أكبر معرض سنوي للأطعمة والمشروبات في المنطقة، في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويقع جناحها في القاعة 4 ، D4-33.

وسيستخدم المدير التنفيذي للشركة أحمد السلاخ ، ومدير المبيعات الدولية نيكولا ضاهرجلفود كمنصة لعرض آخر منتجات الشركة وخدمات التوزيع لديها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط.