كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بريطانيا تسعى لاستثمارات ما بعد البريكست من الإمارات

كان ليام فوكس وزير التجارة البريطاني في دبي يوم الأحد للاستفادة من المستثمرين الإماراتيين للاقتصاد البريطاني في مرحلة ما بعد Brexit.

ومن المقرر أن يجتمع الوزير مع الرؤساء التنفيذيين لـ “موانئ دبي العالمية” و “طيران الإمارات” في إطار حملة لتأمين الاستثمار الإماراتي خارج القطاع العقاري.

وقال خلال زيارته لحكومة القمة العالمية: “لا تزال الإمارات واحدة من أهم المستثمرين لدينا حيث يوجد أكثر من 4 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني”.

وأضاف “مع استمرار الإمارات في تنويع مصالحها في الخارج، هناك فرصة كبيرة للمملكة المتحدة لجذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية.”

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، لكن جهود الحكومة الرامية إلى ضمان التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع أكبر كتلة تجارية في العالم ما زالت متوقفة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

ورفض برلمان المملكة المتحدة صفقة رئيس الوزراء تيريزا ماي في البريكسيت مع مفاوضي الاتحاد الأوروبي.

وقد يؤدي الفشل في الاتفاق على برنامج جديد لتغطية شروط رحيل المملكة المتحدة وأساس العلاقات المستقبلية إلى انهيار اقتصادي في المملكة المتحدة في 29 مارس والشروع في إقامة روابط تجارية جديدة.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 16 مليار جنيه استرليني في عام 2018. وتشمل الشركات البريطانية العاملة في الإمارات بي بي وشل ورولز رويس.