كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على فندق 5 نجوم يفتتح قريباً في دبي

أعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير “فندق جي آى ليك فيو” الجديد من فئة الخمس نجوم والذي يضم 348 غرفة وجناحًا عن موعد الافتتاح في دبي في سبتمبر من هذا العام.

وتم الإعلان لأول مرة عن المشروع في ديسمبر / كانون الأول الماضي، وسيفتح الفندق أبوابه كفرع إقامة ثالث للشركة على مساحة 128 فدانًا في منتجع JA في جبل علي، وينضم إلى فندق JA Beach و Palm Tree Court الذي يحتوي على أجنحة فندقية فقط.

وتشمل وسائل الراحة ثلاثة أحواض سباحة في الهواء الطلق وخمس قاعات للاجتماعات، بحسب صحيفة غلف بيزنس.

وقال ويليام هارلي فليمنج ، مدير عام مجموعة JA The Resort: “يجري العمل بشكل جيد مع فريق المشروع في التشطيبات الداخلية، وسيكون الفندق جاهزًا للافتتاح في سبتمبر 2019. مع إضافة فندق JA Lake View ، يمكننا الآن تقديم ثلاثة أنماط مختلفة من الإقامة لضيوفنا، بالإضافة إلى المزيد من المطاعم والصالات والمرافق الترفيهية. وستقود الملكية الجديدة عملية تغيير موقع المنتجع “.

كما يضم العقار سبعة أحواض سباحة و 23 مطعمًا وملعبًا قياسيًا للغولف، بالإضافة إلى ملاعب الرماية وأربعة ملاعب تنس وأكاديمية تنس وملاعب اسكواش وملاعب كرة الريشة وكرة الطائرة الشاطئية، نهايك عن مرافق واسطبلات ركوب الخيل ومركز للرياضات المائية Watercooled للتزلج على الماء وركوب الأمواج والقوارب والزوارق الشراعية.

كما يضم المنتجع مرسى خاص كامل الخدمات مكون من 85 رصيفًا يوفر رحلات صيد الأسماك ورحلات بالقوارب ورحلات بالطائرة المائية.

يضم المنتجع أيضًا ست ميادين للرماية، وسبا، وحديقة حيوية، ودار حضانة، ونادي للأطفال، ونادي للشباب، وخدمة مجالسة الأطفال.