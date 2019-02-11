كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف نما استخدام Airbnb في دبي مقارنة بمدن العالم؟

تستحوذ Airbnb بالوقت الحالي في دبي على 2 في المائة من إجمالي عدد المنازل في المدينة – وهي تمثل “أعلى نسبة لجميع مدن المحور العالمية الرئيسية الأخرى”، وفقًا لتقرير جديد صادر عن نايت فرانك.

وتبلغ نسبة قوائم Airbnb إلى إجمالي عدد المنازل في باريس 0.8 في المائة، و 1.2 في المائة في نيويورك.

وهذه الأرقام بالنسبة لدبي سوف ترتفع في المستقبل القريب، مع توقع تسليم المزيد من المنازل الجاهزة للسكن.

وفي السوق الحالية للإيجارات على المدى الطويل، يجد الملاك أنفسهم مضطرين إلى تخفيض طلباتهم الإيجارية بشكل جذري إذا أرادوا العثور على مستأجر. وعدم القيام بذلك يضعهم في خطر ترك الممتلكات غير مأهولة لعدة أشهر وبدون أي ضمان بأنهم سيحصلون على ما يطلبونه. لذا ، فإن الإيجارات قصيرة الأجل تثبت أنها خيار للحصول عائدات جيدة لهؤلاء الملاك، بحسب غلف نيوز.

على منصة Airbnb ، كان هناك 10766 “قوائم نشطة” لمنازل دبي في العام الماضي، منها 61 في المائة منازل أو شقق كاملة. (تتطلب القوانين المحلية إدراج كامل الممتلكات وليس غرف فردية أو إقامة مشتركة، وكلا المخالفتين تعرض المالك لعقوبات شديدة).

ومن بين العقارات المدرجة، كان 61 في المائة مؤلفة من غرفة نوم واحدة و 17 في المائة من غرفتي نوم، واستوديوهات بنسبة 13 في المائة.

وفي هذا السياق، جاء في تقرير “نايت فرانك”: “إن تسهيل اللوائح في أبريل 2016 قد فتح السوق بشكل أكبر، مما أتاح لأصحاب المنازل استئجار منازل سكنية على أساس قصير ومباشر ومنخفض التكلفة، ومنذ عام 2016، ارتفع عدد قوائم الإقامة القصيرة بنسبة 161 في المائة”.