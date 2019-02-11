الامارات | محمد بن زايد يتبادل أفكاراً ومبادرات نوعية مع قادة ومسؤولين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتبادل أفكاراً ومبادرات نوعية مع قادة ومسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من القادة وكبار المسؤولين المشاركين، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تقام في دبي. وتبادل سموّه والضيوف وجهات النظر حول أهمية القمة العالمية للحكومات، ودورها في طرح الأفكار والمشروعات والمبادرات النوعية، التي تساعد الحكومات حول العالم على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعوب.

فقد استقبل سموّه، رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، حمد سعيد سلطان الشامسي، وسفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، شهاب دندن. كما التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.

وبحث سموّه وكريستين لاغارد إمكانات التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية.

حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ووزير دولة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي.

واستقبل سموّه الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة شركة «إيرباص»، جيوم فوري، وبحث معه عدداً من المجالات المتعلقة بشؤون الطيران، وسُبل تطوير التعاون القائم بين «إيرباص» وشركات الطيران الإماراتية.

كما التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مدير برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي.

وتطرّق اللقاء إلى المشروعات التنموية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في المجالات الصحية والبنية التحتية والتعليمية، ومساعدة اللاجئين، وتقديم الدعم لضمان حصول المحتاجين على المساعدات الغذائية.