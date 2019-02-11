الامارات | بلدية دبي تعلن عن هويتها المؤسسية الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تعلن عن هويتها المؤسسية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهوية المؤسسية الجديدة لبلدية دبي، وفق ما صرّح به المدير العام لبلدية دبي، داوود الهاجري، خلال مؤتمر صحافي، عقده أمس، في إطار القمة العالمية للحكومات.

وقال الهاجري إن «الهوية المؤسسية الجديدة القائمة تعتمد على أربعة مبادئ أساسية هي: التنافسية والابتكار والمسؤولية والمشاركة»، مشيراً إلى أن اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهوية المؤسسية الجديدة لبلدية دبي، يأتي مواكباً لخطة حكومة دبي 2021، وتماشياً مع استراتيجية البلدية، إذ تهدف الهوية المؤسسية الجديدة للتعبير عن طبيعة الدائرة في التنافسية والابتكار والمسؤولية والمشاركة.

وذكر أن الهوية المؤسسية الجديدة تعكس أربع قيم، تسعى بلدية دبي إلى تعزيزها في موظفيها تحقيقاً لإسعادهم، وتتمثل في «الابتكار»، عبر تطوير خدمات متميزة ومستقبلية تنعكس إيجاباً على كل المجتمع، و«التنافسية» من خلال تطبيق الاستراتيجيات التي تمكنها من الحصول على مركز تنافسي متقدم، وتعزيز مستويات المعيشة، ما يحقق الرخاء على المدى الطويل، مع الحفاظ على عملية التوازن بين الإنتاجية وجودة الحياة، و«المسؤولية» وهي مفتاح التقدم وتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب المختلفة، و«المشاركة» وهي إحدى القيم الاجتماعية والأخلاقية المهمة والضرورية لقيام مجتمع متكافل، عبر إشراك الأفراد، ما يعود بالنفع والمصلحة على المجتمع وتطوّره.

ويتكون الشعار الجديد لبلدية دبي من سهم صاعد وخطوط مستقيمة الاتجاه، إضافة إلى محاكاة معاصرة للطائر الذي كان موجوداً في الشعار القديم.