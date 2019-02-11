الامارات | المتهم بترهيب طفل بصاعق كهربائي: كنت أمزح معه

شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم بترهيب طفل بصاعق كهربائي: كنت أمزح معه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المتهم أنكر التهم وأفاد بأنه استخدم هاتفاً لتخويف ابن شقيقته. من المصدر

نظرت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة قضية شاب متهم بترهيب طفل (ابن شقيقته) بصاعق كهربائي، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه كان يمزح معه فقط.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم عرّض المجني عليه لعمل ينطوي على القسوة لا تذهب آثارها مع مرور الوقت، وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم 5000 درهم عن الاتهامات المسندة إليه.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وأفاد بأنه كان يمزح مع ابن شقيقته، ولا توجد نية لتعريض حياته للخطر، لافتاً إلى أنه استخدم هاتفه المحمول وليس صاعقاً.

وأوضح أن أفراد الأسرة كانوا موجودين لحظة الواقعة، وأن أحدهم صور الواقعة بالفيديو، ونشرها على قروب خاص للأسرة عبر «واتس أب»، فيما قام شخص آخر بنشره.

من جهته، قال والد الطفل أمام المحكمة إنه تنازل عن القضية، لأنه يعلم أن شقيق زوجته لا يمكنه ترويع ابنه أو تعريضه سلامة جسده للخطر، وطالب المحكمة ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه، لعدم ثبوت الأدلة.