الامارات | عمران خان: تطور دبي والإمارات نموذج عالمي يحتذى

شكرا لقرائتكم خبر عن عمران خان: تطور دبي والإمارات نموذج عالمي يحتذى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عقدت القمة العالمية للحكومات جلسة رئيسة تحدث فيها رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان، مؤكداً أن التطوّر النوعي الذي تشهده دبي والإمارات أصبح نموذجاً عالمياً يحتذى في العديد من المجالات.

وقال خان: «هناك أمثلة لدول كالإمارات والصين تشكل بالنسبة لنا مصدر إلهام في بناء دولة رائدة تعتني بالفقير والضعيف، نحن نحتاج إلى دول إنسانية عادلة».

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بالقمة العالمية للحكومات التي أصبحت منصّة جامعة لمختلف حكومات العالم ودورها المحوري في بناء حكومات المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية العالمية.

واستعرض رؤيته لأنماط القيادة باعتبار أن الحكومة مسؤولية، وكلما التزمت بمسؤولياتها كانت أكثر نجاحاً، مشيراً إلى أنه في الستينات حققت باكستان تقدماً ملحوظاً، كونها وظفت اختبارات للخدمة المدنية شرطاً للخدمة العامة، فكلما تراجع عامل الاستحقاق تراجع الأداء، وقال إن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال له: «عليكم أن تسمحوا للمؤسسات والمستثمرين بجني الأرباح»، وأضاف: «ببساطة الكلام صحيح لأن المستثمرين يبحثون عن عوائد استثمارية يتحكمون بها بحرية، نحن اليوم نعالج القوانين الضريبية، ونحن على وشك عملية قيصرية في الإصلاحات القانونية».