الامارات | توني روبنز: التأثير في الآخرين أبرز صفات القائد الناجح

شكرا لقرائتكم خبر عن توني روبنز: التأثير في الآخرين أبرز صفات القائد الناجح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد الخبير في القيادة ورائد الأعمال، توني روبنز، عدداً من صفات القائد الناجح في العمل، الذي يحقق النتائج المبهرة مع فريقه، «فالنجاحات الكبيرة تحتاج إلى طموحات كبيرة وعمل دؤوب لتحقيقها. كما أن تغيير الزخم لا يخص تغيير الإمكانات»، مؤكداً أن «الطاقة والرغبة في التميز أداة لقيادة جودة الحياة، والقيادة الحقيقية تقوم على تعزيز القدرات في المجتمع، وتصميم الحكومات ينبع من الإرادة لتحقيق التغيير المجتمعي الإيجابي وبناء المستقبل».

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «كيف يصنع القادة؟»، أمس، في اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات، في دبي، التي تختتم فعالياتها غداً.

ولفت روبنز إلى أن «القائد لابد أن يتميز بالتأثير في الجميع، فالقيادة تغير قيم الأشخاص ومعاييرهم، إذا كان الشخص بلا إمكانات فلن ينجز عملاً كبيراً»، مضيفاً أن «المحاولات المتكررة لتحقيق الأهداف ليست الأهم، ولكن اليقين في النجاح حال تكرار المحاولات هو الأهم. وعند الفشل لابد من تغيير الخطط».

وأشار إلى أن «القائد يستمد الطاقة من مشاركة الآخرين في اتخاذ القرار، كما أنه يعتمد في تحقيق أهدافه على بث التفاؤل والرغبة في العمل، وهو لا يتصيد الأخطاء، بل يشارك في وضع الحلول لمعالجتها».

وأكد ضرورة أن يتمتع القائد بميزة التأثير في العواطف لتنفيذ خطط مؤسسته واستراتيجيتها، إضافة إلى دفع الآخرين للعمل وترغيبهم فيه عن طريق مشاركتهم.