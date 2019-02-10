الامارات | محمد بن راشد يكرم فيروز الدين فيروز بجائزة أفضل وزير في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يكرم فيروز الدين فيروز بجائزة أفضل وزير في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزير الصحة في جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور فيروز الدين فيروز بجائزة "أفضل وزير في العالم"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 10 - 12 فبراير الحالي.

حضر التكريم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ورئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبد الله القرقاوي.

واختير فيروز الدين فيروز، من بين 6 مرشحين نهائيين للجائزة التي تنظمها القمة العالمية للحكومات، بالشراكة مع مؤسسة "بي دبليو سي" التي تولت مهمة استكشاف التجارب المميزة ومتابعة إنجازات الوزراء وتقييم مدى الأثر الإيجابي الذي أحدثوه على مستوى العمل الحكومي والمجتمع، فيما تولت لجنة مكونة من رؤساء المنظمات الدولية والقطاع الخاص العالمي عملية تقييم الترشيحات واختيار أفضل المرشحين.

وقاد فيروز الدين فيروز مبادرة تلقيح 9.5 ملايين طفل ضد مرض شلل الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات صحية لأفغانستان، و"استراتيجية الصحة الوطنية 2020"، وخلال فترة عمله وزيراً للصحة، حققت توقعات معدل الأعمار عند الولادة ارتفاعا بمقدار 7 سنوات، وانخفض معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات بمعدل 44%، وتراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 19 بالمئة.

وسبق الإعلان عن الفائز، دراسة ملفات المرشحين النهائيين الستة من أفغانستان وفنلندا وناميبيا وإندونيسيا إضافة إلى وزيرين من الهند، من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء دوليين وشخصيات بارزة يمثلون جهات عالمية محايدة من خلال بحث معمق في إنجازاتهم واختيار أكثرهم تميزاً للفوز بجائزة الوزير الأفضل عالمياً، التي لا تستقبل ترشيحات لوزراء من دولة الإمارات، حفاظا على الاستقلالية والحيادية.

وتمت عملية البحث والتقييم وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على المشاريع والمبادرات التي أطلقها أو نفذها الوزراء المرشحون، إضافة إلى توظيف الابتكار في تنفيذ المشاريع الحيوية التي عملوا عليها وما كان لها من أثر إيجابي ومستدام على حياة الشعوب، إلى جانب حجم تمتعهم بسمات القائد المؤثر والناجح، والآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية الملموسة لعمل المرشح على الإنسان والمجتمع، والإنجازات والنتائج القابلة للقياس التي حققها خلال توليه مهامه، ومستوى الابتكار والإبداع والريادة في المبادرات والبرامج التي أطلقها.

وتجسد "جائزة أفضل وزير في العالم" توجهات القمة العالمية للحكومات التي تقدم عبر منصتها سنويا خلاصة التجارب الخلاقة والمبتكرة ونماذج ملهمة لقيادات حكومية صنعت الفارق في مجتمعاتها وأسهمت في تطوير حلول للتحديات التي واجهتها لتعيد صياغة مستقبل العمل الحكومي، حيث تبقى القدرة على التحفيز، وتبني الابتكار في تطوير الأداء، وإطلاق مبادرات مستدامة معايير رئيسية لجائزة أفضل وزير في العالم، التي أطلقتها القمة العالمية للحكومات عام 2016 لتكريم الوزراء الذين يقودون التغيير في دولهم بهدف خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وفاز بالجائزة على مدار السنوات الثلاث الماضية وزراء من ثلاث قارات كانت لهم بصمة مؤثرة في واقع مجتمعاتهم ومستقبلها، حيث فاز في النسخة الأولى من الجائزة عام 2016 وزير البيئة والقائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا غريغ هانت، وفازت في النسخة الثانية وزيرة الصحة في جمهورية السنغال أوا ماري كول سيك، أما في النسخة السابقة للجائزة ففازت وزيرة المالية في إندونيسيا سيري مولياني أندراواتي.