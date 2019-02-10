محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء باكستان ونائب الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على هامش القمة العالمية السابعة للحكومات، بعد ظهر اليوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، السيد عمران خان رئيس وزراء باكستان والوفد المرافق.

وقد رحب سموه بالضيف واستعرض معه العلاقات الثنائية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل توسيعها على مختلف الصعد.

وأشاد السيد خان بفكرة استضافة وتنظيم دولة الإمارات للقمة العالمية للحكومات، التي تعتبر منصة عالمية تتيح الفرصة للخبراء وصناع القرار وذوي الاختصاص في مختلف دول العالم لتبادل الأفكار والخبرات بشأن العديد من المجالات التنموية والتطويرية، التي تمس حياة الانسان كالتعليم والصحة والتنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

وقد تباحث معها سموه حول العديد من قضايا العالم الإنسانية والسلام والتنمية إذ أشادت نائب الأمين العام للأمم المتحدة بالبرامج والسياسات، التي تنفذها دولة الإمارات على صعيد المساعدات الإنسانية للدول والشعوب المحتاجة لذلك خاصة في مناطق الجوع والكوارث والنزاعات العسكرية والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة في هذا الشأن، مصنفة دولة الإمارات على رأس الدول المانحة عالمياً من منطلق إيمان قيادتها الرشيدة بأهمية الحياة التي وهبها الله عز وجل للإنسان.

حضر المقابلتين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة خليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.