القبض على 4 طلاب مصريين نشروا فيديو يسخر من الصلوات المسيحية

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP يمثل الأقباط أكبر تجمع مسيحي في الشرق الأوسط

ألقت الشرطة المصرية القبض على أربعة طلاب، للتحقيق معهم في نشر مقطع فيديو يتضمن سخرية من ترانيم وصلوات مسيحية.

وأقر الشباب الأربعة، بينهم طالب بجامعة الأزهر، بتصوير الفيديو ونشره على موقع يوتيوب في 31 يناير/كانون الثاني، بغرض المزاح من دون قصد الإساءة إلى الدين المسيحي، بحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية.

وقالت الوزارة في بيانها إن "المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت بعنوان (أربعة طلاب فى الأزهر يسخرون من الأقباط)".

وتوصلت الشرطة إلى المشاركين في الفيديو، وأن بينهم طالب بجامعة الأزهر وهو من تولى التصوير ونشر مقطع الفيديو.

وأضاف البيان أنهم أكدوا إزالة الفيديو عقب استشعار تصاعد الموقف، كما بثوا فيديو آخر يعتذرون فيه عما بدر منهم.

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وأوضح البيان أنه بعد القبض على الأشخاص الأربعة اعترفوا بتصوير الواقعة في منزل أحدهم وهو طالب بأحد المعاهد الدينية بمدينة 6 أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة.

كما قام أحدهم، وهو طالب بإحدى الكليات فرع جامعة الأزهر بالشرقية، بنشر الفيديو عبر قناته على موقع يوتيوب. وقد كشف زملاؤه اثناء التحقيقات عن أنه صاحب الفكرة، وإنه استلهمها من صفحة إلكترونية بعنوان (primo) على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك " تبث منشورات وتعليقات ساخرة بكافة المجالات (السياسية والإقتصادية والدينية) اعتاد على مطالعتها.

وأشار البيان إلى موقف جامعة الأزهر، والتي قررت تحويل الطالب المذكور إلى مجلس تأديبي.

وفي 2016، قضت محكمة مصرية بحبس ثلاثة طلاب أقباط لمدة خمس سنوات، وإيداع طالب رابع دون 18 عاما إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد إدانتهم بتهمة إزدراء الدين الإسلامي من خلال نشر مقطع فيديو على التواصل الاجتماعي.

وفي مارس/آذار 2018، حققت السلطات مع مدرس دراسات اجتماعية في محافظة بني سويف، بشمال صعيد مصر، بتهمة ازدراء الأديان أمام طالبات المدرسة، وتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.