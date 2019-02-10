"وام" توقع "ميثاق وكالات الأنباء للتسامح" مع وكالة أنباء عالمية

وقعت وكالة أنباء الإمارات "وام" مع 25 وكالة أنباء عالمية "ميثاق وكالات الأنباء للتسامح" بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في دبي.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر أنه من خلال رؤية وإشراف ومتابعة ومشاركة القيادة الرشيدة، أصبحت القمة العالمية للحكومات اليوم منصة عالمية لاستشراف المستقبل، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي من خلال أسلوب مبتكر يركز على إيجاد حلول عملية تساعد في بناء مستقبل مشرق وإيجابي للإنسانية.

وأوضح معاليه أن النسخة السابعة من القمة العالمية للحكومات تكتسب أهمية خاصة، حيث تركز على توجهات محورية وذات أهمية استراتيجية، بما فيها التكنولوجيا وتأثيرها في حكومات المستقبل، والصحة وجودة الحياة، والبيئة والتغير المناخي، والتجارة والتعاون الدولي، والتعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب، ومستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات.

وقال معاليه، تعقيباً على هذه الاتفاقية، إن قيم التسامح نهج أصيل لدولة الإمارات، حيث سعت لتجسيد ذلك عبر عمل مؤسسي وجهد متواصل لضمان تحقيق أهداف التسامح وقيمه النبيلة في جميع مجالات الحياة ولتعزيزها كأسلوب حياة لممارسات الأفراد والمجتمعات.

وأضاف معاليه أن توقيع الميثاق يأتي تماشياً مع التزام المجلس الوطني للإعلام بالمشاركة والمساهمة الفعالة في القمة، بهدف تعزيز ثقافة الفكر الإيجابي ونشر أخبار الانفتاح والتعاون والتسامح في مختلف أنحاء العالم.

حضر مراسم التوقيع سعادة منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وسعادة محمد جلال الريسي، المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات، وعدد من رؤساء ومدراء الوكالات الإقليمية والعالمية، حيث وقع الميثاق كل من وكالة أنباء الإمارات، وكالة الأنباء السعودية، وكالة أنباء البحرين، وكالة الانباء الكويتية، وكالة الأنباء العمانية، وكالة الأنباء اليمنية، الوكالة الوطنية للإعلام "لبنان" ، وكالة الأنباء الأردنية، وكالة أنباء السودان، اتحاد وكالات الانباء العربية، وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالة الأنباء القبرصية، وكالة ترند للأنباء، وكالة الأنباء القيرغستانية، وكالة أنباء أميركا اللاتينية، وكالة الأنباء البلغارية، وكالة أنباء البرتغال، وكالة أنباء إي إف إي الأسبانية ، وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، وكالة سبوتنيك، وكالة بي تي أي الهندية، وكالة الأنباء الفلبينية، وكالة الصحافة الباكستانية، منصة اينكس، وكالة الأنباء السلوفينية.

وتشمل بنود ميثاق وكالات الأنباء للتسامح التأكيد على الأهمية القصوى التي تمثلها "القمة العالمية للحكومات 2019" والمحاور الرئيسة التي ناقشتها في صناعة مستقبل العالم والدور المأمول من الإعلام في تطوير أدواته عبر تقديم تقنيات وابتكارات تسهم في دعم صناعة المحتوى الاعلامي لما فيه صالح البشرية، إضافة إلى التشديد على أن مبادئ التسامح تستحق متابعة إعلامية مستمرة تسلط الضوء على دورها في تحقيق قيم التعايش السلمي بين الشعوب باختلاف دياناتها وطوائفها ومذاهبها وأفكارها، إلى جانب إلى دورها في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مجتمعات متسامحة، وتطوير الحضارات، وغرس قيم ومبادئ التسامح الثقافي والديني فيها.

وتتضمن البنود أيضاً الاتفاق على تبادل الأخبار المكتوبة، والصور، ومقاطع الفيديو، وأي مواد صحافية أخرى، باختلاف أنواعها، المتعلقة بموضوع التسامح، وكذلك الأخبار التي تعزّز مفهوم التعايش بين الثقافات والشعوب إلى جانب أخبار المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز قيم ومبادئ التسامح وأخبار الحوارات التي تُجرى بين الثقافات والحضارات المختلفة وأخبار البرامج الثقافية والمجتمعية التي تساهم في بناء مجتمعات متسامحة، إلى جانب تلك التي تتعلق بصياغة تشريعات وسياسات تساهم في غرس التسامح الثقافي والديني.

وينص الميثاق على تعزيز المحتوى الإعلامي المرتبط بالتسامح وتوظيف الأدوات الإعلامية لرفع مستوى هذا المحتوى وتسليط الضوء على النجاحات العالمية في تعزيز هذه القيمة لخدمة البشرية انطلاقاً من التأثير الإيجابي للتسامح في حماية الشعوب من الانسياق خلف الكراهية والتعصب والطائفية بجانب استشراف مستقبل الممارسات التي تغرس قيم ومبادئ التسامح في الشعوب في جميع قطاعات ونواحي الحياة، الشخصية منها والمهنية، وتسليط الضوء على دور الشباب في بناء مجتمعات متسامحة، والدفع نحو تعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار ورسم خطط المستقبل، ومخاطبتهم بلغة ومحتوى إعلامي يتناسب مع طبيعة تطلعاتهم وطرق تفكيرهم.