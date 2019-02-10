صور.. محمد بن راشد يشهد فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم الأحد في دبي.

وحضر سموه جلسة رئيسية بعنوان "حوار خاص مع كرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي". كما شهد جلسة رئيسية بعنوان "جلسة خاصة: حوار مع سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني".

وقال الحريري خلال الجلسة، "ذكر الشيخ محمد بن راشد، في كتابه الجديد، أنه انبهر عندما زار لبنان وقال إنه يريد أن تصبح دبي مثل لبنان. والآن، أصبحت أتمنى أن تصبح لبنان مثل دبي".

وقد سلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جائزة "أفضل وزير في العالم" لوزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروز.

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