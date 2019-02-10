تدشين خدمات السياحة والسفر في جزيزة دلما



اطلقت دائرة النقل بالتعاون مع طيران أبوظبي خدمة للسياحة والسفر في جزيرة دلما من خلال انشاء مبنى لخدمات السفر في الجزيزة بهدف تعزيز التعاون المشترك لتلبية احتياجات المواطنين القاطنين في جزيرة دلما والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم ولزائري الجزيرة .

وذكرت دائرة النقل أن المبنى الجديد سيسهم في زيادة حركة السفر من وإلى جزيرة دلما ويختصر المسافة بين الجزيرة والمطارات الأخرى في إمارة أبوظبي.

وقال محمد إبراهيم المزروعي المدير العام في طيران أبوظبي ان حركة السياحة والسفر من وإلى جزيرة دلما شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة صاحبها إقبال متزايد على حجوزات السفر والخدمات المرتبطة بهذا القطاع الذي يكتسب أهمية متزايدة في دعم النشاط السياحي والاقتصادي وعملية التنمية التي تشهدها منطقة الظفرة بشكل عام وجزيرة دلما على وجه الخصوص.

من جانبه ذكر السيد خالد يعقوب البلوشي مدير عمليات الجزر في طيران أبوظبي، أن الشركة تسير رحلتين يومياً، وثلاث رحلات يومي الخميس والسبت إلى جزيرة دلما معتبراً ان المبنى من شأنه التيسير على أهالي الجزيرة وموظفي الدوائر الحكومية العاملين في الجزيرة.

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