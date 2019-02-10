مجلس المطارات الدولي يكرم مركز الخليج لدراسات الطيران

كرم مجلس المطارات الدولي مطارات أبوظبي من خلال مركز الخليج لدراسات الطيران التابع لها تقديراً لدوره كونه الأفضل أداءً بين مراكز التدريب التابعة للمجلس في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك بفضل نجاحه بتدريب أكبر عدد من الطلبة خلال العام الماضي.

واكدت زمزم الحمادي، مدير عام مركز الخليج لدرسات الطيران التي تسلمت التكريم من قبل كيفن كارون، مدير برامج بناء القدرات في المجلس الدولي للمطارات، وذلك خلال حفلٍ خاص أقيم في مقرّ المركز بمطار البطين للطيران الخاص بالعاصمة الإماراتية أبوظبي مساهمتهم في رفع معايير قطاع الطيران حول العالم، وذلك من خلال دعم القطاع عبر توفير مجموعة شاملة من الدورات التي تغطي مختلف المواضيع، مثل السلامة والتسهيلات والاقتصاد والبيئة والإدارة والدورات التدريبية التقنية.

وتضاف الجائزة الجديدة إلى الاعتمادات والشراكات التي حققها المركز خلال الأعوام الماضية من عدد من الجهات المرموقة في قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً.

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